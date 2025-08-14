PRAGMATA: Erstes spielbares Debüt mit positivem Echo

Image: Capcom

PRAGMATA feiert erstes spielbares Debüt mit positivem Echo.

Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 wurde PRAGMATA erstmals in spielbarer Form präsentiert.

Capcoms Sci-Fi-Titel, der ursprünglich 2022 erscheinen sollte und mehrfach verschoben wurde, konnte nun von ausgewählten Gästen getestet werden. Die ersten Eindrücke stammen unter anderem von MaximillianDood, Suzi Hunter, NicoB, Kevin Kenson, Ben Starr, CuriousJoi, Rodrigo Coelho und Adam Cole, die das Spiel als ungewöhnliche Mischung aus Third-Person-Shooter und Echtzeit-Hacking beschreiben.

Ihr steuert Hugh, einen schwer gepanzerten Raumfahrer, der gemeinsam mit der Androidin Diana eine verlassene Mondstation erkundet. Während Hugh mit klassischen Shooter-Mechaniken agiert, übernimmt Diana das Hacken feindlicher Systeme.

Diese Kombination aus direkter Action und taktischen Minispielen sorgt für ein dynamisches Gameplay, das euch ständig zwischen Angriff und Rätsellösung wechseln lässt. Die Gegner sind widerstandsfähig und erfordern gezielte Schwachstellenmanipulation durch Diana, um effektiv bekämpft zu werden.

Die Spielwelt vermittelt eine bedrückende Atmosphäre, die an Bioshock und Dead Space erinnert. Sterile Gänge, zerstörte Labore und rätselhafte Hinweise auf eine Katastrophe prägen das Setting. Die vertikale Levelstruktur und versteckte Räume fördern Erkundung und belohnen euch mit Upgrades. Laut ersten Berichten ist die Steuerung intuitiv, das Zusammenspiel der beiden Figuren fordernd und die Präsentation technisch beeindruckend.

PRAGMATA erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Wer das Spiel selbst ausprobieren möchte, kann dies auf kommenden Events wie der Gamescom, PAX West und weiteren Gelegenheiten tun.

  1. Drakeline6 163555 XP First Star Silber | 14.08.2025 - 13:07 Uhr

    Für mich sahs zu hektisch aus.
    Gegner in Echtzeit Hacken während man Angriffen ausweicht ist mir zu viel.
    Wenns dann noch mehrere Gegner sind, ists komplett aus 😀
    Werd langsam zu alt 😀

  2. Lord Hektor 302450 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.08.2025 - 13:32 Uhr

    Ich bin da irgendwie nicht so überzeugt 🤷‍♂️. Das Hacken mitten im Kampf könnte hektisch werden, aber vlt kommt ja eine Demo.

  3. Katanameister 178700 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 14.08.2025 - 13:35 Uhr

    Finde es sieht interessant aus, eine Demo für alle Spieler wäre nicht schlecht, um besser zu sehen, ob der Spielstil gut umgesetzt wurde.

  4. Tobi-Wan-Kenobi 149235 XP Master-at-Arms Onyx | 14.08.2025 - 14:10 Uhr

    Wenn sich das Hacken mitten im Kampf gut und intiutiv steuern/spielen lässt, dann bin ich sehr interessiert. Eine Demo zum selbst testen wäre natürlich optimal. Falls es die nicht geben wird, verlasse ich mich aber auf die Tests oder ersten Bewertungen von Spielern.

