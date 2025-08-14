PRAGMATA: Erstes spielbares Debüt mit positivem Echo

Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 wurde PRAGMATA erstmals in spielbarer Form präsentiert.

Capcoms Sci-Fi-Titel, der ursprünglich 2022 erscheinen sollte und mehrfach verschoben wurde, konnte nun von ausgewählten Gästen getestet werden. Die ersten Eindrücke stammen unter anderem von MaximillianDood, Suzi Hunter, NicoB, Kevin Kenson, Ben Starr, CuriousJoi, Rodrigo Coelho und Adam Cole, die das Spiel als ungewöhnliche Mischung aus Third-Person-Shooter und Echtzeit-Hacking beschreiben.

Ihr steuert Hugh, einen schwer gepanzerten Raumfahrer, der gemeinsam mit der Androidin Diana eine verlassene Mondstation erkundet. Während Hugh mit klassischen Shooter-Mechaniken agiert, übernimmt Diana das Hacken feindlicher Systeme.

Diese Kombination aus direkter Action und taktischen Minispielen sorgt für ein dynamisches Gameplay, das euch ständig zwischen Angriff und Rätsellösung wechseln lässt. Die Gegner sind widerstandsfähig und erfordern gezielte Schwachstellenmanipulation durch Diana, um effektiv bekämpft zu werden.

Die Spielwelt vermittelt eine bedrückende Atmosphäre, die an Bioshock und Dead Space erinnert. Sterile Gänge, zerstörte Labore und rätselhafte Hinweise auf eine Katastrophe prägen das Setting. Die vertikale Levelstruktur und versteckte Räume fördern Erkundung und belohnen euch mit Upgrades. Laut ersten Berichten ist die Steuerung intuitiv, das Zusammenspiel der beiden Figuren fordernd und die Präsentation technisch beeindruckend.

PRAGMATA erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Wer das Spiel selbst ausprobieren möchte, kann dies auf kommenden Events wie der Gamescom, PAX West und weiteren Gelegenheiten tun.