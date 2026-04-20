PRAGMATA: Explodiert auf Steam mit 68.000 Peak

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Image: ©CAPCOM CO.

Pragmata erreicht 68.000 gleichzeitige Spieler auf Steam und 94 Prozent positive Bewertungen.

Steam verzeichnet einen starken Erfolg für Pragmata, das einen Peak von 68.000 gleichzeitigen Spielern erreicht hat und zusätzlich mit einer sehr positiven Nutzerbewertung überzeugt.

Der Titel konnte auf der Plattform eine deutliche Aufmerksamkeit erzeugen und erreichte zeitweise eine hohe aktive Spielerbasis. Parallel dazu zeigt sich die Community-Reaktion ebenfalls klar positiv: Über 11.000 Reviews ergeben eine Bewertung von 94 Prozent positiven Stimmen.

Die Kombination aus hoher Spieleraktivität und starker Bewertung deutet auf eine sehr gute Aufnahme des Spiels innerhalb der Steam-Community hin. Besonders der gleichzeitige Anstieg der Spielerzahlen und die stabil hohe Review-Quote unterstreichen das aktuelle Interesse am Titel.

Damit zählt Pragmata aktuell zu den auffälligeren Veröffentlichungen auf Steam und zeigt sowohl in der aktiven Nutzung als auch in der Bewertung eine deutlich positive Dynamik.

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20 Kommentare Added

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  1. EdgarAllanFloh 125100 XP Man-at-Arms Gold | 20.04.2026 - 11:46 Uhr

    Wow. Die Like-Ratio ist auf über 94 Prozent gewachsen. Das scheint ein wirklich geiles Spiel geworden zu sein und zwar von der höchsten Güteklasse.

    Da können sich die westlichen Entwickler mal eine Scheibe von abschneiden.

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  2. Kitomy 60675 XP Stomper | 20.04.2026 - 11:49 Uhr

    Also 68K ist jetzt ehrlich gesagt nicht viel, nicht für ein AAA Game.
    Es sollen wohl an 2 Tagen 1 Million Exemplare verkauft sein….

    Ich hoffe das die am Ende des Jahres die 5 Millionen haben.

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  3. Vayne1986 44235 XP Hooligan Schubser | 20.04.2026 - 12:04 Uhr

    Freut mich für Capcom. Der nächste Kracher. 🥳 Freue mich schon selbst auf PRAGMATA. 🙂

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  5. Mech77 103595 XP Elite User | 20.04.2026 - 13:15 Uhr

    Es ist gut, aber leider nicht mein Fall.

    Gönne dem Spiel und Capcom aber den Erfolg.

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