PRAGMATA: Famitsu Ranking motiviert die Entwickler nur noch mehr

Pragmata‑Produzent Naoto Oyama äußert sich zur aktuellen Entwicklung des kommenden Capcom‑Titels PRAGMATA und betont, wie motivierend die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Spiel sei.

Pragmata führt derzeit die Most‑Wanted‑Liste des japanischen Magazins Famitsu an, was das Team zusätzlich bestärkt. Seit der ersten Enthüllung im Jahr 2020 gehört das Spiel regelmäßig zu den meist erwarteten Neuveröffentlichungen in Japan, was laut Oyama ein wichtiger Antrieb für die Entwickler ist.

Das Team arbeitet aktuell an den finalen Anpassungen, um den Erwartungen gerecht zu werden, die sich über fast sechs Jahre Entwicklungszeit aufgebaut haben.

Der Produzent erklärt, dass man alles daransetzt, PRAGMATA einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen und den Spielern ein hochwertiges Erlebnis zu bieten. Der weltweite Release ist für den 24. April 2026 geplant.

„Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass möglichst viele Menschen von Pragmata erfahren, das am 24. April 2026 endlich erscheinen wird, und dass sie es sich holen und genießen! Seit der Ankündigung im Jahr 2020 haben wir so viel Unterstützung erhalten, dass das Spiel in der Famitsu Liste der meist erwarteten Neuerscheinungen oben rangiert, motiviert uns nur noch mehr.“ „Wir nehmen gerade die letzten Anpassungen vor, um den Erwartungen der letzten sechs Jahre gerecht zu werden. Wir hoffen daher, dass ihr euch auf die Veröffentlichung freut und euch noch ein wenig Geduld habt.