PRAGMATA: Geheime KI Welt die gar keine ist

Ein futuristisches New York, das sich vertraut anfühlt und zugleich seltsam falsch wirkt, steht im Zentrum neuer Details zu PRAGMATA . In einem aktuellen Interview gewähren die Entwickler einen seltenen Einblick in eine kreative Entscheidung, die derzeit besonders im Trend liegt, aber hier bewusst anders umgesetzt wurde.

Während immer mehr Studios auf generative KI setzen, geht das Team von Capcom einen ungewöhnlichen Weg. Statt Inhalte von einer KI erstellen zu lassen, wurde ein kompletter Level gezielt so gestaltet, dass er sich wie das Produkt einer künstlichen Intelligenz anfühlt – obwohl jedes Detail von Hand entwickelt wurde.

Im Gespräch mit dem japanischen Magazin 4Gamer erklärte Regisseur Cho Yonghee, dass die Spielwelt bewusst als „ein falsches, von KI erzeugtes New York“ konzipiert wurde. Bekannte Orte erleichtern dabei die Orientierung, während gezielte Abweichungen dafür sorgen, dass sich die Umgebung nie ganz real anfühlt.

Diese subtile Verfremdung zeigt sich laut Produzent Naoto Oyama in kleinen, aber auffälligen Details. Taxis versinken im Boden, Busse wachsen scheinbar aus Wänden heraus, und bekannte Strukturen wirken leicht verschoben. Ziel sei es gewesen, eine Atmosphäre zu schaffen, die Realität imitiert, aber durch gezielte Fehler irritiert.

Hinter diesem Effekt steckt jedoch kein Zufall. Das Team betont, dass die Balance zwischen glaubwürdiger Umgebung und bewusst gesetzter „Verzerrung“ besonders schwierig war. Wird die Welt zu ungewöhnlich gestaltet, könnten Spieler annehmen, dass sich hinter den Abweichungen spielerische Hinweise oder Rätsel verbergen. Bleibt sie hingegen zu nah an der Realität, verliert sich der gewünschte unheimliche Effekt.

Gerade dieser schmale Grat machte die Entwicklung anspruchsvoll. Verzerrung, so beschreibt es Cho Yonghee, entsteht dann, wenn Formen auftauchen, die Menschen so noch nie gesehen haben. Gleichzeitig musste sichergestellt werden, dass diese Elemente nicht vom eigentlichen Spielgeschehen ablenken, sondern als Teil der Kulisse funktionieren.

Mit diesem Ansatz setzt PRAGMATA ein interessantes Zeichen in einer Branche, die zunehmend auf Automatisierung setzt. Statt KI zur Erstellung von Inhalten zu nutzen, wird hier deren typische Ästhetik bewusst nachgebildet – ein kreativer Umweg, der für eine ganz eigene Atmosphäre sorgen soll.