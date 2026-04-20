PRAGMATA: Grafikcheck: Xbox Series X im Schnitt mit mehr FPS gegenüber PS5

Neuer Technik-Vergleich zeigt Leistungs- und Grafik Unterschiede von PRAGMATA auf Konsolen und PC mit deutlichen Vorteilen für PC und Xbox Series X in einzelnen Bereichen.

Ein aktueller Grafikvergleich von PRAGMATA beleuchtet die technischen Unterschiede zwischen PlayStation 5|Pro, Xbox Series X und PC. Besonders im Fokus stehen dabei Auflösung, Bildrate und Raytracing Effekte, die je nach Plattform unterschiedlich umgesetzt werden.

Die PC-Version setzt dabei auf maximale Einstellungen inklusive Path Tracing und erreicht damit die technisch aufwendigste Darstellung. Licht, Schatten und Reflexionen profitieren hier am stärksten von der vollständigen Hardware Ausnutzung.

Auf den Konsolen bietet sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X zwei Grafikmodi, während die PS5 Pro nur einen festen Modus verwendet. Dabei zeigt die PS5 im direkten Vergleich leicht bessere Reflexionen sowie etwas höhere durchschnittliche Schatten und Auflösung als die Xbox Series X.

Im Gegenzug erreicht die Xbox Series X in beiden Modi eine spürbar höhere Leistung und liegt im Schnitt rund zehn Bilder pro Sekunde über der PS5. Diese Differenz sorgt für eine etwas stabilere Bildrate im Gameplay.

Die PS5 Pro liefert ein gemischtes Bild. Durch den Einsatz von Raytracing fallen Reflexionen teilweise schwächer aus als auf PS5 und Xbox Series X, gleichzeitig sorgt jedoch die PSSR-Technologie für eine insgesamt bessere Performance. Auffällig ist zudem, dass die interne Auflösung dynamisch schwanken kann und in manchen Szenen unter den Basiskonsolen liegt.

Ein besonderer Vorteil der PS5 Pro ist die Möglichkeit, die Bildrate zu entsperren. Dadurch bewegt sich das Spiel je nach Szene zwischen 60 und 80 Bildern pro Sekunde und erreicht damit die höchste flüssige Darstellung auf Konsolenbasis.