PRAGMATA: Grafikcheck: Xbox Series X im Schnitt mit mehr FPS gegenüber PS5

Ein aktueller Grafikvergleich von PRAGMATA beleuchtet die technischen Unterschiede zwischen PlayStation 5|Pro, Xbox Series X und PC. Besonders im Fokus stehen dabei Auflösung, Bildrate und Raytracing Effekte, die je nach Plattform unterschiedlich umgesetzt werden.
Die PC-Version setzt dabei auf maximale Einstellungen inklusive Path Tracing und erreicht damit die technisch aufwendigste Darstellung. Licht, Schatten und Reflexionen profitieren hier am stärksten von der vollständigen Hardware Ausnutzung.
Auf den Konsolen bietet sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X zwei Grafikmodi, während die PS5 Pro nur einen festen Modus verwendet. Dabei zeigt die PS5 im direkten Vergleich leicht bessere Reflexionen sowie etwas höhere durchschnittliche Schatten und Auflösung als die Xbox Series X.
Im Gegenzug erreicht die Xbox Series X in beiden Modi eine spürbar höhere Leistung und liegt im Schnitt rund zehn Bilder pro Sekunde über der PS5. Diese Differenz sorgt für eine etwas stabilere Bildrate im Gameplay.
Die PS5 Pro liefert ein gemischtes Bild. Durch den Einsatz von Raytracing fallen Reflexionen teilweise schwächer aus als auf PS5 und Xbox Series X, gleichzeitig sorgt jedoch die PSSR-Technologie für eine insgesamt bessere Performance. Auffällig ist zudem, dass die interne Auflösung dynamisch schwanken kann und in manchen Szenen unter den Basiskonsolen liegt.
Ein besonderer Vorteil der PS5 Pro ist die Möglichkeit, die Bildrate zu entsperren. Dadurch bewegt sich das Spiel je nach Szene zwischen 60 und 80 Bildern pro Sekunde und erreicht damit die höchste flüssige Darstellung auf Konsolenbasis.
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nehme die etwas schlechtere Qualität für stabilere FPS auf der Xbox gerne in Kauf.
Sieht man sowieso nicht, wenn man zockt.
Der Vergleich von Digital Foundry ist wesentlich detailierter… aber auch da wird hervor gehoben das die ps5 mit höhere durchschnittlicher Auflösung, besseren Schatten, und Reflexion hervor sticht… im Vergleich zur Xbox SX
PS5 Pro hat man natürlich das beste Spielerlebnis bei den Konsolen… Kein Kanten flimmern, Ray-Tracing,wesentlich bessere Schatten, stabilere Fps und Auflösung obwohl von niedriger Auflösung gerendert wird, aber dank PSSR 2.0 trotzdem alles besser aussieht…
Xbox Series S… Grafisch sehr schwach, einzige die fps werden gut gehalten.
Herrlich ich mag das und wieder wird gestritten 😂😂😂
Naja, dafür macht man solche Videos. Und solche Meldungen. Einen anderen Nutzen bringen solche Vergleiche nicht wirklich.
Ja schon mitbekommen 😅