PRAGMATA: Hacken und Shooter-Elemente ergänzen sich

Nach einem langen Entwicklungszyklus mit gleich mehreren Verschiebungen ist Capcoms Third-Person-Action-Adventure PRAGMATA nur noch wenige Monate von seiner Veröffentlichung am 24. April 2026 entfernt.
Ein Faktor für die erheblichen Verzögerungen während der Entwicklung war die perfekte Abstimmung zwischen Kampfelementen und Dianas Hacking-Fähigkeiten, erklärt Director Cho Yonghee gegenüber GamesRadar. Dafür habe man jede Menge Trial-and-Error betreiben müssen:
„Das Gleichgewicht zwischen Hacken und Schießen war eine der größten Herausforderungen für uns. Wir wollten, dass die Spieler die Spannung spüren, die entsteht, wenn sie Hughs Kampffähigkeiten und Dianas Hacking-Fähigkeiten einsetzen, ohne dass eine der beiden Fähigkeiten die andere übertrumpft. Der Schlüssel lag darin, sicherzustellen, dass sich diese beiden Systeme ergänzen, sodass die Spieler sie als Teil eines einheitlichen Gameplay-Kreislaufs erleben und nicht als separate Aufgaben.“
Sie sollen mal endlich die Demo auf Konsole bringen, dann kann ich das besser beurteilen.
Wäre super, bin auch neugierig wie es wird
Das werde ich in der Demo testen.
Hört sich zumindest löblich an, dass die da so lange rumfeilen, bis sie wirklich zufrieden damit sind und das Ergebnis haben, was sie erreichen wollten. Das ist nicht immer selbstverständlich heutzutage.
Ich hab zu dem Spiel noch keinerlei Info wirklich verfolgt/gelesen, werde es mir aber mal ansehen zu Release bzw. hier wird sicher ein Test kommen mit Video, um mir ein Bild dazu machen zu können 🙂
Demo her sofort 😀
Wann kommt die Demo? 🙂
Ich bin auch noch sehr unschlüssig hier.
Also entweder kommt eine Demo oder ich warte bis zu einem guten Sale