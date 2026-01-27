PRAGMATA: Hacken und Shooter-Elemente ergänzen sich

Nach einem langen Entwicklungszyklus mit gleich mehreren Verschiebungen ist Capcoms Third-Person-Action-Adventure PRAGMATA nur noch wenige Monate von seiner Veröffentlichung am 24. April 2026 entfernt.

Ein Faktor für die erheblichen Verzögerungen während der Entwicklung war die perfekte Abstimmung zwischen Kampfelementen und Dianas Hacking-Fähigkeiten, erklärt Director Cho Yonghee gegenüber GamesRadar. Dafür habe man jede Menge Trial-and-Error betreiben müssen:

„Das Gleichgewicht zwischen Hacken und Schießen war eine der größten Herausforderungen für uns. Wir wollten, dass die Spieler die Spannung spüren, die entsteht, wenn sie Hughs Kampffähigkeiten und Dianas Hacking-Fähigkeiten einsetzen, ohne dass eine der beiden Fähigkeiten die andere übertrumpft. Der Schlüssel lag darin, sicherzustellen, dass sich diese beiden Systeme ergänzen, sodass die Spieler sie als Teil eines einheitlichen Gameplay-Kreislaufs erleben und nicht als separate Aufgaben.“