PRAGMATA: Könnte zur großen neuen Capcom-Reihe werden – erste Hinweise auf Sequel

Nach starkem Verkaufsstart prüft Capcom offenbar bereits, Pragmata über ein einzelnes Spiel hinaus zu einer langfristigen Marke auszubauen und damit den Grundstein für mögliche Fortsetzungen zu legen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte Rob Dyer, dass das Unternehmen mit Pragmata nun über eine weitere IP verfüge, die künftig weiter ausgebaut werden könne. Diese Aussage deutet darauf hin, dass intern bereits über die Zukunft der Marke nachgedacht wird.

Auslöser für diese Überlegungen dürfte der erfolgreiche Marktstart sein, denn das Spiel konnte sich innerhalb der ersten zwei Tage über eine Million Mal verkaufen. Damit gehört der Titel zu den stärkeren Neueinführungen im Portfolio des Publishers.

Die Entwicklung von Pragmata erstreckte sich über mehrere Jahre, nachdem das Spiel ursprünglich im Jahr 2020 erstmals vorgestellt wurde. Während dieser Zeit wurden laut Capcom gezielt Rückmeldungen aus internationalen Teams sowie aus Tests und Demos genutzt, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

Eine konkrete Bestätigung für eine Fortsetzung gibt es aktuell noch nicht, jedoch lassen die Aussagen des Unternehmens darauf schließen, dass die Geschichte rund um die Figuren Hugh und Diana künftig weitergeführt werden könnte.