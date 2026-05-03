PRAGMATA: Könnte zur großen neuen Capcom-Reihe werden – erste Hinweise auf Sequel

Nach starkem Verkaufsstart prüft Capcom offenbar bereits, Pragmata über ein einzelnes Spiel hinaus zu einer langfristigen Marke auszubauen und damit den Grundstein für mögliche Fortsetzungen zu legen.
Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte Rob Dyer, dass das Unternehmen mit Pragmata nun über eine weitere IP verfüge, die künftig weiter ausgebaut werden könne. Diese Aussage deutet darauf hin, dass intern bereits über die Zukunft der Marke nachgedacht wird.
Auslöser für diese Überlegungen dürfte der erfolgreiche Marktstart sein, denn das Spiel konnte sich innerhalb der ersten zwei Tage über eine Million Mal verkaufen. Damit gehört der Titel zu den stärkeren Neueinführungen im Portfolio des Publishers.
Die Entwicklung von Pragmata erstreckte sich über mehrere Jahre, nachdem das Spiel ursprünglich im Jahr 2020 erstmals vorgestellt wurde. Während dieser Zeit wurden laut Capcom gezielt Rückmeldungen aus internationalen Teams sowie aus Tests und Demos genutzt, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.
Eine konkrete Bestätigung für eine Fortsetzung gibt es aktuell noch nicht, jedoch lassen die Aussagen des Unternehmens darauf schließen, dass die Geschichte rund um die Figuren Hugh und Diana künftig weitergeführt werden könnte.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin zwar noch Recht am Anfang, aber macht aktuell sehr viel Spaß. ❤️ Hugh & Diana sind super. 🥰 Daher würde ich mir eine Fortsetzung wünschen. 🙂
Bitte ja. War ja am anfang nen gegner vom spiel. Hab es aber trotzdem ausprobiert und muss sagen die Story war mega gut erzählt. Hab bisher nicht bereut es gekauft zu haben.
Ich lasse mir mit dem Kauf noch Zeit, habe erstmal genug andere Spiele zum zocken.
Ein fantastisches Spiel und bis jetzt mein GotY. Es ist in allen Belangen ein Meisterwerk. Sollte eine Fortsetzung entstehen dann hoffe ich das es mindestens die Qualität des Erstlings haben wird.
Holt mich null ab
Wäre auf jeden Fall wichtig für Capcom eine neue Reihe zu etablieren.
Warte auch noch mit Kauf aber find es schon sehr gut zu sehen dass ein grosser Publisher mit einer neuen Marke erfolgreich ist und bei einem der ersten Sales bin ich sicher dabei. Auch positiv das Capcom hier keine 80 sondern nur 60 Euro verlangt, also fast wie zu 360 Zeiten..
Hab’s jetzt 4 Stunden gespielt und bin begeistert.
Hatte anfangs meine Zweifel, aber das Spiel macht einfach so vieles richtig.
Vor allem die Kämpfe sind fantastisch, gerade gegen die riesigen Bosse 😁