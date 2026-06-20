PRAGMATA: Kostenloses Update bringt beliebtes Demo-Outfit zurück in Pragmata

Pragmata erhält mit dem Scribble Suit ein kostenloses Update mit einem Demo-exklusiven Outfit.

Für Pragmata gibt es ein neues kostenloses Update, das ein besonderes Outfit aus der frühen Demo-Version zurück ins Spiel bringt.

Der sogenannte „Scribble Suit“, der ursprünglich exklusiv in der PRAGMATA-Demo verfügbar war, wird nun im Rahmen eines Gratis-Updates für alle Spieler freigeschaltet. Das Outfit ist dabei mit den Zeichnungen der Figur Diana verziert, was ihm einen auffälligen, handgezeichneten Stil verleiht.

Laut Capcom erfolgt die Veröffentlichung im Zusammenhang mit einer kleinen Aktion rund um den Vatertag, wodurch das Outfit nun dauerhaft allen Spielern zugänglich gemacht wird.

Damit kehrt ein kosmetisches Element zurück, das ursprünglich nur einem begrenzten Publikum vorbehalten war und nun für die gesamte Spielerschaft verfügbar ist.