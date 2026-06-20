PRAGMATA: Kostenloses Update bringt beliebtes Demo-Outfit zurück in Pragmata

Für Pragmata gibt es ein neues kostenloses Update, das ein besonderes Outfit aus der frühen Demo-Version zurück ins Spiel bringt.
Der sogenannte „Scribble Suit“, der ursprünglich exklusiv in der PRAGMATA-Demo verfügbar war, wird nun im Rahmen eines Gratis-Updates für alle Spieler freigeschaltet. Das Outfit ist dabei mit den Zeichnungen der Figur Diana verziert, was ihm einen auffälligen, handgezeichneten Stil verleiht.
Laut Capcom erfolgt die Veröffentlichung im Zusammenhang mit einer kleinen Aktion rund um den Vatertag, wodurch das Outfit nun dauerhaft allen Spielern zugänglich gemacht wird.
Damit kehrt ein kosmetisches Element zurück, das ursprünglich nur einem begrenzten Publikum vorbehalten war und nun für die gesamte Spielerschaft verfügbar ist.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Das Outfit ist dabei mit den Zeichnungen der Figur Diana verziert, was ihm einen auffälligen, handgezeichneten Stil verleiht.“
Allein weil Diana drauf ist werde ich es jetzt mit dem Outfit spielen🥺🥺🥺
Capcom möchte auch unbedingt das ich mir Pragmata zulege, verdammt seid Ihr. Ich hab doch keine Zeit dafür. 😀
Nette Aktion ✌🏻
Sollte auch für jeden verfügbar sein.
Ich kann mich mit dem Hacking System von Pragmata schlicht nicht anfreunden. Das stört mich einfach, dauernd ein puzzle lösen zu müssen, bevor man einen Schuss abfeuern kann. Das ist einfach unnötige Spielerei. Ich hab für sowas einfach keine Geduld mehr.
Mir geht auch grade FFV Pixel Remaster auf den Senkel, wo man für fast jeden Kampf die ganze Zeit die Job Klassen sowie die zweitfähigkeiten ändern muss, um Schwächen der Gegner auszunutzen etc. Das nervt einfach und macht keinen Spaß. Wie scho gesagt, ich hab für sowas einfach keine Geduld mehr. Gib mir einfach einen großen Prügel und lass mich die Gegner wegkloppen🥲
Schön das es jetzt alle bekommen.
Danke für die Info. 👍 Es gibt auch ein neues schönes Musikvideo zum Spiel. 🥰❤️
Schöne Sache aber denke pragmata und ich werden keine Freunde 😅