PRAGMATA: Neuer Story-Trailer mit starkem Sci-Fi-Setting

PRAGMATA von Capcom erscheint am 17. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2 und wird damit gleichzeitig auf mehreren Plattformen veröffentlicht.

Der neue Trailer mit dem Titel „Wherever You Go, I’ll Be There“ rückt die emotionale Verbindung zwischen den beiden Protagonisten Hugh und Diana in den Mittelpunkt. Beide Figuren werden als ungewöhnliches Duo vorgestellt, das durch ein gemeinsames Schicksal miteinander verbunden ist und sich auf einer verlassenen, kalten Mondforschungsstation behaupten muss.

PRAGMATA setzt dabei auf ein Science-Fiction-Action-Adventure-Setting mit einem klaren Fokus auf Zusammenarbeit und einem eigenen Hacking-Gameplay-Element. Spieler übernehmen die Kontrolle über Hugh, der gemeinsam mit seiner Android-Begleiterin Diana agiert, um sich durch die feindliche Umgebung der Mondbasis zu bewegen und deren Geheimnisse zu entschlüsseln.

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Der neue Trailer unterstreicht vor allem die Atmosphäre des Spiels und zeigt, dass die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren eine zentrale Rolle im Verlauf der Handlung einnehmen wird. Gleichzeitig wird deutlich, dass PRAGMATA weiterhin auf eine Mischung aus taktischer Action und narrativer Tiefe setzt.