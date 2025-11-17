PRAGMATA: Präsentation auf den Game Awards 2025 wahrscheinlich

Pragmata und Romeo is a Dead Man erhalten Altersfreigabe und könnten kurz vor einer neuen Präsentation stehen!

Die Bewertung von Pragmata und Romeo is a Dead Man durch die südkoreanische Prüfbehörde deutet darauf hin, dass beide Titel kurz vor einer offiziellen Veröffentlichung stehen könnten.

Die Einträge lassen vermuten, dass sich die Entwicklungsphase dem Ende nähert und die Veröffentlichungspläne konkreter werden. Zwei spannende Neuankündigungen stehen so möglicherweise unmittelbar bevor. Da die Game Awards im Dezember das einzige große Branchenevent dieser Zeit sind, gilt eine Präsentation dort als realistische Option.

Beide Spiele haben bereits im Vorfeld für Interesse gesorgt, und die frischen Altersfreigaben erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Pragmata und Romeo is a Dead Man als Gameplay-Weltpremieren vorgestellt werden. Pragmata und Romeo is a Dead Man haben beide noch keine Termine für die Veröffentlichung.