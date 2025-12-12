PRAGMATA: Release-Datum und epische Mondstadt im neuen Trailer

Autor: , in News / PRAGMATA
Image: Capcom

PRAGMATA erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Switch 2. Eine Demo für PC ist bereits verfügbar. Die Konsolen-Demo folgt!

Capcom hat auf den Game Awards 2025 bekannt gegeben, dass PRAGMATA am 24. April 2026 erscheinen wird. Der Sci-Fi-Action-Titel wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam sowie erstmals auch für Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Ein neuer Trailer (weiter unten) zeigt die dystopische Mondstadt, in der das Spielgeschehen angesiedelt ist, und vermittelt einen Eindruck der futuristischen Umgebung und der actionreichen Spielmechanik.

Zusätzlich steht ab sofort eine Demo von PRAGMATA auf Steam zur Verfügung, die Spielern die Möglichkeit gibt, erste Einblicke in das Gameplay zu erhalten. Konsolenversionen der Demo folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

PRAGMATA kombiniert Science-Fiction-Setting, Action-Elemente und Erkundung in einer offenen, atmosphärischen Welt und markiert einen wichtigen Meilenstein für Capcoms ambitioniertes Next-Gen-Projekt.

  2. Vayne1986 23975 XP Nasenbohrer Level 2 | 12.12.2025 - 07:13 Uhr

    Die Konsolen Demo werde ich mir heruntergeladen und mal ausprobieren. 🙂

  4. Rotten 82865 XP Untouchable Star 2 | 12.12.2025 - 07:38 Uhr

    Dit werd ik ma im Auge behalten, sieht echt gut aus ✌🏻

