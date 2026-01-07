PRAGMATA: RTX‑Power mit Path Tracing und DLSS 4 offiziell bestätigt

Mit PRAGMATA rückt Capcom seine neueste Science‑Fiction‑Marke ins Rampenlicht und kombiniert das futuristische Setting mit modernster RTX‑Technologie.

Zum Launch am 24. April 2026 unterstützt das Spiel vollständiges Path Tracing sowie DLSS 4 mit Multi Frame Generation, wodurch die Grafikdarstellung auf ein besonders hohes Niveau gehoben wird.

Die Präsentation im Format RTX: Inside the Game zeigt, wie stark PRAGMATA von den neuen Rendering‑Techniken profitiert und welche visuellen Effekte dadurch möglich werden.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Hugh und seine Android‑Begleiterin Diana, die gemeinsam eine kalte Forschungsstation auf dem Mond erkunden. Das Science‑Fiction‑Abenteuer setzt auf eine Mischung aus Action und einem eigenen Hacking‑Ansatz, der das Gameplay prägt und die Atmosphäre der futuristischen Umgebung verstärkt. PRAGMATA nutzt die technischen Features, um die Mondoberfläche, die Innenräume der Station und die Interaktionen der beiden Protagonisten besonders eindrucksvoll darzustellen.

Mit der Kombination aus Path Tracing, DLSS 4 und dem ungewöhnlichen Setting positioniert sich PRAGMATA als visuell ambitioniertes Projekt innerhalb von Capcoms Portfolio. Die Veröffentlichung im April 2026 markiert den Start einer neuen Marke, die ihre Stärken sowohl im Gameplay als auch in der technischen Umsetzung ausspielen soll.

Wer von euch hat bereits die Steam-Demo gespielt? Die Konsolen-Demo von PRAGMATA soll „in Kürze“ erscheinen.