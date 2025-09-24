PRAGMATA: Shelter Overview enthüllt neue Details zum Sci-Fi-Abenteuer

Mit dem Shelter Overview gibt Capcom einen tieferen Einblick in die Spielwelt von PRAGMATA, dem neuen Science-Fiction-Action-Adventure, das 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen wird.

Im Shelter, eurem zentralen Stützpunkt innerhalb des Spiels, könnt ihr Fähigkeiten aufwerten, neue Mechaniken freischalten und euer Arsenal ausbauen, um bestens auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet zu sein.

PRAGMATA spielt in einer nahen Zukunft auf einer verlassenen Mondstation, die eine kalte und feindliche Umgebung darstellt.

Ihr begleitet Protagonist Hugh und seine Android-Begleiterin Diana, die gemeinsam gegen Bedrohungen bestehen und Geheimnisse der Forschungsstation entschlüsseln müssen. Dabei kombiniert das Spiel intensives Action-Gameplay mit einem einzigartigen Hacking-Element, das neue strategische Möglichkeiten eröffnet.

Der Shelter in PRAGMATA wird zu einem zentralen Bestandteil eurer Reise. Hier plant ihr nicht nur eure nächsten Schritte, sondern verbessert auch kontinuierlich eure Ausrüstung und Kampffähigkeiten. Das macht den Stützpunkt zu einer wichtigen Basis für langfristigen Fortschritt und erfolgreiche Missionen.