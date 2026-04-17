PRAGMATA: Switch 2 vs Steam Deck – großer Grafikvergleich veröffentlicht

Ein neuer technischer Vergleich zu PRAGMATA stellt die Versionen für Nintendo Switch 2 und Steam Deck direkt gegenüber und zeigt deutliche Unterschiede bei Performance und visueller Darstellung.
Das Action-Adventure von Capcom läuft auf beiden Plattformen in angepassten technischen Profilen, die jeweils auf die Hardware der Geräte optimiert sind. Während beide Versionen auf ein flüssiges Spielerlebnis ausgelegt sind, unterscheiden sich Auflösung, Stabilität und visuelle Effekte teilweise sichtbar.
Auf der Switch 2 liegt der Fokus stärker auf einer stabilen Bildausgabe mit moderner Upscaling-Technologie, während die Steam-Deck-Version vor allem durch flexible Performance-Optionen und individuelle Einstellungsmöglichkeiten auffällt. Beide Ansätze führen zu unterschiedlichen, aber spielbaren Ergebnissen im mobilen Einsatz.
Laut Vergleichsmaterial zeigen sich bei bestimmten Szenen Unterschiede bei Schattenqualität, Bildschärfe und Framerate-Stabilität.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
DLSS zeigt mal wieder seine Muskeln auf der Switch 2. Schade, dass weder die nächste Xbox noch PS6 mit Nvidia Tech kommen. Gerade die Xbox mit der PC Ausrichtung wäre optimal mit Nvidia gewesen und ein echtes Kaufargument.
Warten wir mal ab wie die neue AMD Diamond Technologie dann in der neuen Xbox performt, insbesondere mit dem Leistungsboost der neuen Hardware…ich glaub so arg wird man Nvidia in dem zusammenhang nicht vermissen – auch wenn es vermutlich erstmal der Goldstandard bleibt.
Für Handheld sieht beides ziemlich gut aus. Die Framerate hat nach Jahren auf 60 FPS natürlich etwas von Zeitlupe.
Man gewöhnt sich an beides recht schnell. An die 60 fps und dann auch wieder zurück auf niedriger
An die Latenz gewöhnt man sich schon recht gut.
Das verwaschene Bild ist aber nicht mehr „wegzusehen“ wenn man gewohnt ist, die Kamera dauerhaft selbst zu bedienen.
Stimmt. Letztens hatte ich mal eine Folge Xena auf DVD geguckt. Am Anfang fand ich das unsehbar. Nach einiger Zeit hatte ich mich an den 1997er Look gewöhnt.
Bei anderen Meldungen gibt es immer die obligatorischen „Kann weg“-Kommentare, dann mache ich bei solchen Meldungen mal den obligatorischen „was hat ein Switch 2 vs. Steam Deck-Vergleich auf XBOXdynasty zu suchen?“-Kommentar.
Gehts nur noch um Klicks oder gibt es hier noch die Zielgruppe Xbox? Wenns nur noch um Klicks geht, könnt ihr gerne auch über Fußball berichten. Real Madrid gegen Bayern München war spektakulär, da gibt es viele spannende Analysen zu bei Youtube und das hat mit meiner Xbox genau so wenig zu tun, wie Switch 2 vs Steam Deck Videos bei Youtube 🙂
😛
Pfui Teufel, alles außer FC Bayern, dann lieber den TSV 1860 München😆
Mia san mia 😀 😛
Wenn schon Handheld Vergleich dann bitte das Rog XBOX Alley X vs. andere Systeme.
Wobei das Spiel wahrscheinlich gar nicht im Microsoft PC Store zu haben ist?
Schaut doch ziemlich ordentlich aus. Da hat Capcom echt gut optimiert. Auch auf der Series X läuft es wunderbar. Spiele es im Qualitätsmodus und bin schwer begeistert.
Habe keine Switch 2, kein Steamdeck und kein Pragmata.
Aber gerade Zeit, blöde Kommentare abzugeben 😅
Die Zeit für blöde Kommentare muss man sich einfach nehmen 🙂↕️
Ich kann auch mit nichts davon dienen. Ich besitze nur eine alte OLED Switch. Die reicht für meine Zwecke aus 😄
Immer noch besser als einige PS Fanboy Kommentare 😉.
Die Steam Deck Version sieht echt grausig aus, die Switch 2 macht eine recht gute Figur, so langsam braucht Valve mal ein Steam Deck 2, wenn da nicht die Speicherkrise wäre.
Wäre der Vergleich bei Digital Foundry (Switch 2 vs Series S vs PS5) nicht besser gewesen?
Die Haare auf der Switch sehen nicht gut aus 😁
Switch 2 sieht deutlich besser aus