PRAGMATA: Switch 2 vs Steam Deck – großer Grafikvergleich veröffentlicht

Ein neuer technischer Vergleich zu PRAGMATA stellt die Versionen für Nintendo Switch 2 und Steam Deck direkt gegenüber und zeigt deutliche Unterschiede bei Performance und visueller Darstellung.

Das Action-Adventure von Capcom läuft auf beiden Plattformen in angepassten technischen Profilen, die jeweils auf die Hardware der Geräte optimiert sind. Während beide Versionen auf ein flüssiges Spielerlebnis ausgelegt sind, unterscheiden sich Auflösung, Stabilität und visuelle Effekte teilweise sichtbar.

Auf der Switch 2 liegt der Fokus stärker auf einer stabilen Bildausgabe mit moderner Upscaling-Technologie, während die Steam-Deck-Version vor allem durch flexible Performance-Optionen und individuelle Einstellungsmöglichkeiten auffällt. Beide Ansätze führen zu unterschiedlichen, aber spielbaren Ergebnissen im mobilen Einsatz.

Laut Vergleichsmaterial zeigen sich bei bestimmten Szenen Unterschiede bei Schattenqualität, Bildschärfe und Framerate-Stabilität.