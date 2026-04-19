PRAGMATA: Tausende Spieler wollen plötzlich eine Familie gründen

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Image: ©CAPCOM CO.

Pragmata sorgt dafür, dass tausende Spieler plötzlich eine Familie wollen!

PRAGMATA sorgt aktuell für ungewöhnliche Reaktionen: Tausende Spieler berichten, dass das Spiel sie plötzlich dazu bringt, über eine eigene Familie nachzudenken. Auslöser ist eine emotionale Szene zwischen den beiden Hauptfiguren.

Im Mittelpunkt steht der Soldat Hugh, der auf einer zerstörten Forschungsstation auf dem Mond gestrandet ist. Seine Aufgabe besteht darin, die kindliche Androidin Diana zu beschützen, während beide versuchen, gegen feindliche KI zu überleben und einen Weg zurück nach Hause zu finden.

Besonders hervorgehoben wird ein Moment, in dem Diana Hugh eine mit Wachsmalstiften gezeichnete Illustration überreicht. Auf dieser Zeichnung sind die beiden als kleine Familie dargestellt, was bei vielen Spielern eine unerwartet starke emotionale Reaktion auslöst.

Berichten zufolge reagieren selbst Streamer, die zu Beginn offen sagen, dass sie keinen Bezug zu Kindern haben, im Verlauf dieser Szene mit sichtbarer Emotionalität. In mehreren Fällen wird beschrieben, dass Spieler in Tränen ausbrechen und die Szene als besonders berührend empfinden.

Darüber hinaus geben viele offen an, dass genau dieser Moment sie zum Nachdenken gebracht hat und bei einigen sogar den Wunsch nach einer eigenen Familie ausgelöst hat. Damit entwickelt PRAGMATA eine Wirkung, die über klassische Gameplay- oder Storydiskussionen hinausgeht.

Neben seinem Sci-Fi-Setting rückt das Spiel damit vor allem die Beziehung zwischen den Figuren in den Mittelpunkt und zeigt, wie stark emotionale Erzählmomente die Wahrnehmung eines Titels prägen können.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. Holy Moly 163224 XP First Star Silber | 19.04.2026 - 17:36 Uhr

    DAS sollte mann sich aber gaaaaanz genau überlegen. Und schon garnicht auf Grundlage eines Videospiels… 😅

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  2. Robilein 1247870 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.04.2026 - 17:49 Uhr

    Diana ist doch das süßeste Ding was es im Gaming überhaupt gibt. Sie hat mir schon ein paar Mal ein Lachen auf die Lippen gezaubert. Eines der tollsten Charaktere mit denen ich bisher gezockt habe. Von daher völlig verständlich.

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  6. Truelies82 20240 XP Nasenbohrer Level 1 | 19.04.2026 - 18:13 Uhr

    Ja, als jemand der schon 3 Kinder in dieser „wundervollen“ Welt gesetzt hat. Schlaft lieber noch mal ne Nacht drüber 😅 Aber schön wenn das Game was auslöst.

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  7. Kenty 250650 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.04.2026 - 18:16 Uhr

    Ist doch schön, wenn Spiele einen emotional berühren können. Das ist dann halt künstlerisch wertvoll.

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  8. Katanameister 394460 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.04.2026 - 18:19 Uhr

    Was ein Schwachsinn, wer so denkt, kann ja nicht besonders intelligent sein, dennoch ist das Spiel sicher sehr emotional.

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