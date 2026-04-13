PRAGMATA: Überrascht mit hohen Wertungen und erreicht 85 Punkte

PRAGMATA hat nach Veröffentlichung der ersten Reviews eine Metacritic-Wertung von 85 Punkten erreicht und sorgt damit für ein starkes erstes Kritikerbild.

Der neue Titel von Capcom wird damit bereits vor oder rund um den Release klar positiv eingeordnet und reiht sich in die Reihe hochwertiger Veröffentlichungen des Studios ein. Die Wertung von 85 Punkten auf Metacritic zeigt, dass PRAGMATA bei der Fachpresse überwiegend sehr gut ankommt und insbesondere in den Bereichen Gameplay, Atmosphäre und Präsentation überzeugen kann.

Auffällig ist dabei vor allem die konstante Bewertungslage, die auf ein stabiles Gesamtpaket hindeutet. Während einzelne Reviews unterschiedliche Schwerpunkte setzen, ergibt sich im Gesamtbild ein klar positiver Eindruck, der PRAGMATA frühzeitig als eines der interessantesten Sci-Fi Projekte im aktuellen Capcom Portfolio positioniert.

Mit diesem Startwert setzt PRAGMATA eine hohe Messlatte für den weiteren Verlauf nach Release und könnte sich je nach Spielerfeedback und Langzeitmotivation weiter in Richtung eines der größeren Genre Highlights entwickeln.

PRAGMATA – Wertungen der Fachpresse

95 – GameWatcher

95 – PlayStation Universe

90 – COGconnected

90 – IGN Benelux

90 – TheGamer

90 – Stevivor

90 – GameSpot

90 – GamingBolt

90 – RPGamer

86 – GAMES.CH

85 – CGMagazine

80 – Digital Spy

80 – GamesRadar+

80 – Push Square

80 – VGC

80 – IGN Japan

80 – IGN

80 – Eurogamer

80 – Game Informer

77 – GamePro Germany

70 – Gamereactor UK

70 – Game Rant

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