PRAGMATA: Überrascht mit hohen Wertungen und erreicht 85 Punkte

PRAGMATA hat nach Veröffentlichung der ersten Reviews eine Metacritic-Wertung von 85 Punkten erreicht und sorgt damit für ein starkes erstes Kritikerbild.
Der neue Titel von Capcom wird damit bereits vor oder rund um den Release klar positiv eingeordnet und reiht sich in die Reihe hochwertiger Veröffentlichungen des Studios ein. Die Wertung von 85 Punkten auf Metacritic zeigt, dass PRAGMATA bei der Fachpresse überwiegend sehr gut ankommt und insbesondere in den Bereichen Gameplay, Atmosphäre und Präsentation überzeugen kann.
Auffällig ist dabei vor allem die konstante Bewertungslage, die auf ein stabiles Gesamtpaket hindeutet. Während einzelne Reviews unterschiedliche Schwerpunkte setzen, ergibt sich im Gesamtbild ein klar positiver Eindruck, der PRAGMATA frühzeitig als eines der interessantesten Sci-Fi Projekte im aktuellen Capcom Portfolio positioniert.
Mit diesem Startwert setzt PRAGMATA eine hohe Messlatte für den weiteren Verlauf nach Release und könnte sich je nach Spielerfeedback und Langzeitmotivation weiter in Richtung eines der größeren Genre Highlights entwickeln.
PRAGMATA – Wertungen der Fachpresse
- 95 – GameWatcher
- 95 – PlayStation Universe
- 90 – COGconnected
- 90 – IGN Benelux
- 90 – TheGamer
- 90 – Stevivor
- 90 – GameSpot
- 90 – GamingBolt
- 90 – RPGamer
- 86 – GAMES.CH
- 85 – CGMagazine
- 80 – Digital Spy
- 80 – GamesRadar+
- 80 – Push Square
- 80 – VGC
- 80 – IGN Japan
- 80 – IGN
- 80 – Eurogamer
- 80 – Game Informer
- 77 – GamePro Germany
- 70 – Gamereactor UK
- 70 – Game Rant
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20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Demo war Mega und hat mich direkt gecatched, aber ich warte noch.
Da haben wir dann wohl das zweite Game für die GotY Nominierung dieses Jahr.
Sieht ja ganz gut aus, aber ich lass mich dann doch lieber selbst überzeugen. Oder auch nicht, mal sehn 🙂
Gute Wertungen, aber ich warte noch ab, wann oder ob ich es mir kaufen werde.
Ich werde irgendwann schon zuschlagen, gibt aber gerade für mich wichtigeres