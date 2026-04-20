PRAGMATA: Überraschungshit hat sich schon eine Million Mal verkauft

PRAGMATA erreicht über eine Million Verkäufe in nur zwei Tagen und legt starken Launch für Capcoms neue Marke hin.

Das Science-Fiction-Abenteuer PRAGMATA hat nur wenige Tage nach dem weltweiten Launch bereits mehr als eine Million verkaufte Einheiten erreicht und damit einen bemerkenswert schnellen Erfolg hingelegt. Veröffentlicht am 17. April 2026, gelingt dem Titel dieser Meilenstein innerhalb von nur zwei Tagen.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Hugh Williams und die Androidin Diana, deren Reise durch eine futuristische Mondwelt führt. Diese wird von künstlicher Intelligenz kontrolliert und bildet die Grundlage für ein Spielkonzept, das Action-Gameplay mit Puzzle-Elementen kombiniert. Gerade diese Mischung sowie das ungewöhnliche Setting prägen die Identität der neuen Marke.

Da es sich um eine vollständig neue IP ohne bestehende Fanbasis handelt, setzte Capcom früh auf gezielte Maßnahmen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Eine spielbare Demo wurde bereits im Vorfeld veröffentlicht, um zentrale Spielmechaniken greifbar zu machen. Parallel dazu unterstützte die Multi-Plattform-Strategie die Reichweite zusätzlich, indem PRAGMATA frühzeitig auch für die Nintendo Switch 2 verfügbar gemacht wurde.

Diese Kombination aus Marketing und breiter Verfügbarkeit führte zu einer hohen Dynamik rund um den Release. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Spiel zu einem kommerziellen Erfolg und etablierte sich als starker Neueinstieg im Portfolio des Unternehmens.

Auch das Entwicklerteam äußert sich zum gelungenen Start. Man habe mit PRAGMATA bewusst eine neue Herausforderung gesucht und ein vollständig eigenes Universum geschaffen. Die weltweite Resonanz und das Erreichen von einer Million verkauften Einheiten werden als bedeutender Meilenstein beschrieben. Gleichzeitig soll die Reise des Spiels weitergehen, um noch mehr Spieler zu erreichen und das Konzept langfristig auszubauen.