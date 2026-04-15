PRAGMATA: Um diese Uhrzeit könnt ihr auf Konsole und PC spielen

Pragmata zeigt globale Release Zeiten und bestätigt gestaffelten Start auf Konsolen sowie Preload für Vorbesteller.

Capcom hat den weltweiten Launch von PRAGMATA am 17. April weiter konkretisiert und eine globale Release-Übersicht veröffentlicht. Damit steht fest, wann die Reise von Hugh und Diana je nach Region beginnt.

Für PC-Spieler auf Steam richtet sich der Start nach einem global abgestimmten Zeitplan (siehe Grafik unten), während Konsolen eine andere Strategie verfolgen. Auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erfolgt der Release gestaffelt jeweils um Mitternacht in den einzelnen Regionen.

Parallel dazu ist der Preload bereits verfügbar. Alle Vorbesteller können Pragmata schon jetzt herunterladen und sind damit direkt zum Launch startbereit.