PRAGMATA: Um diese Uhrzeit könnt ihr auf Konsole und PC spielen

Capcom hat den weltweiten Launch von PRAGMATA am 17. April weiter konkretisiert und eine globale Release-Übersicht veröffentlicht. Damit steht fest, wann die Reise von Hugh und Diana je nach Region beginnt.
Für PC-Spieler auf Steam richtet sich der Start nach einem global abgestimmten Zeitplan (siehe Grafik unten), während Konsolen eine andere Strategie verfolgen. Auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erfolgt der Release gestaffelt jeweils um Mitternacht in den einzelnen Regionen.
Parallel dazu ist der Preload bereits verfügbar. Alle Vorbesteller können Pragmata schon jetzt herunterladen und sind damit direkt zum Launch startbereit.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info. 💚 Ich freue mich schon auf PRAGMATA, wenn ich es selbst Ende April spiele. 🙂
Super danke für die Info. Dann kann ich ja den Preload starten und pünktlich zum Release damit anfangen🥰🥰🥰
„Alle Vorbesteller können Pragmata schon jetzt herunterladen und sind damit direkt zum Launch startbereit.“ ….komisch, der Satz scheint irgendwie abgeschnitten zu sein. Da fehlt das Ende. „für eine Reise in die Hölle“ 😛 😀
Viel Spaß allen beim Spielen. Die Vorbestellung lasst ihr beim nächsten Mal bleiben, denn an Day 1 kann man denen noch genau so gut das Geld für das Spiel geben 😛
Die Downloadversion hat auch genügend Exemplare, wie ich hörte, die soll nicht so schnell ausverkauft sein. So, jetzt aber wirklich allen viel Spaß und viel Glück für einen sauberen Release! 🙂
Nanana.
Die erste Million sind ganz besondere Downloads, man muss nur ganz fest dran glauben.
Wünsche allen viel Spaß im Voraus, werde irgendwann später einsteigen.