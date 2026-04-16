PRAGMATA: Waffenarsenal ballert volles Rohr im neuen Trailer

PRAGMATA stellt vielfältiges Waffenarsenal im Kampf gegen die Bots im Cradle in den Mittelpunkt.

In PRAGMATA steht den Spielern ein breites Spektrum unterschiedlicher Waffen zur Verfügung, um sich den Bots zu stellen, die im sogenannten Cradle umherstreifen.

Im Rahmen eines neuen Überblicks zum Kampfsystem wird das Waffenarsenal des Spiels näher vorgestellt. Dabei rückt vor allem die Vielfalt der verfügbaren Ausrüstung in den Fokus, die im direkten Kampf gegen die feindlichen Einheiten eingesetzt werden kann.

Die Auseinandersetzungen im Cradle bilden einen zentralen Bestandteil des Gameplays, in dem die Waffen eine entscheidende Rolle für den Verlauf der Kämpfe gegen die dort aktiven Bots übernehmen.