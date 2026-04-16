PRAGMATA: Waffenarsenal ballert volles Rohr im neuen Trailer

4 Autor: , in News / PRAGMATA
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

PRAGMATA stellt vielfältiges Waffenarsenal im Kampf gegen die Bots im Cradle in den Mittelpunkt.

In PRAGMATA steht den Spielern ein breites Spektrum unterschiedlicher Waffen zur Verfügung, um sich den Bots zu stellen, die im sogenannten Cradle umherstreifen.

Im Rahmen eines neuen Überblicks zum Kampfsystem wird das Waffenarsenal des Spiels näher vorgestellt. Dabei rückt vor allem die Vielfalt der verfügbaren Ausrüstung in den Fokus, die im direkten Kampf gegen die feindlichen Einheiten eingesetzt werden kann.

Die Auseinandersetzungen im Cradle bilden einen zentralen Bestandteil des Gameplays, in dem die Waffen eine entscheidende Rolle für den Verlauf der Kämpfe gegen die dort aktiven Bots übernehmen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PRAGMATA

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 43175 XP Hooligan Schubser | 16.04.2026 - 17:04 Uhr

    Danke fürs Teilen. 💚 Bin gespannt und freue mich auf PRAGMATA. 🙂

    0
  2. EdgarAllanFloh 122720 XP Man-at-Arms Silber | 16.04.2026 - 18:14 Uhr

    Das Spiel gibt mir einfach voll Bioshock-Vibes. Maschine und Puppe gegen den Rest der Welt.

    0
  4. Lord Hektor 374590 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 20:00 Uhr

    Einige konnte man ja in der Demo ausprobieren und ich fand die alle gut zu spielen.

    0

Hinterlasse eine Antwort