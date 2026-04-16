PRAGMATA: Waffenarsenal ballert volles Rohr im neuen Trailer

In PRAGMATA steht den Spielern ein breites Spektrum unterschiedlicher Waffen zur Verfügung, um sich den Bots zu stellen, die im sogenannten Cradle umherstreifen.
Im Rahmen eines neuen Überblicks zum Kampfsystem wird das Waffenarsenal des Spiels näher vorgestellt. Dabei rückt vor allem die Vielfalt der verfügbaren Ausrüstung in den Fokus, die im direkten Kampf gegen die feindlichen Einheiten eingesetzt werden kann.
Die Auseinandersetzungen im Cradle bilden einen zentralen Bestandteil des Gameplays, in dem die Waffen eine entscheidende Rolle für den Verlauf der Kämpfe gegen die dort aktiven Bots übernehmen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke fürs Teilen. 💚 Bin gespannt und freue mich auf PRAGMATA. 🙂
Das Spiel gibt mir einfach voll Bioshock-Vibes. Maschine und Puppe gegen den Rest der Welt.
Die Waffen machen einen soliden Eindruck.
Einige konnte man ja in der Demo ausprobieren und ich fand die alle gut zu spielen.