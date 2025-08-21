PRAGMATA: Weitere Details zum Hacking-Gameplay

Capcom feiert die lang erwartete erste Gelegenheit für die Öffentlichkeit, PRAGMATA auf der Gamescom 2025 selbst auszuprobieren. Zu diesem Anlass hat Capcom neue Informationen zu dem Science-Fiction-Adventure veröffentlicht, weitere Details zum actiongeladenen Hacking-Gameplay enthüllt und eine Auswahl neuer Charakter- und Gegner-Artworks vorgestellt.

Auf ihrer Flucht aus der Mondforschungsstation stehen den Protagonisten Hugh und Diana zahlreiche Gefahren im Weg. Zu ihren Feinden zählen auch die Walkers. Diese humanoiden Roboter basieren auf der M4-Serie und gehören zu den erfolgreichsten Produkten der Delphi Corporation.

Dank ihrer Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen und mit Menschen zusammenzuarbeiten, sind die Walkers besonders für Unterstützungsaufgaben beliebt. Das verbesserte M4AM-Design ist für die Bedingungen auf dem Mond mit geringer Schwerkraft und vakuumähnlicher Atmosphäre ausgelegt.

Ein weiterer mächtiger Gegner, dem die Spieler gegenüberstehen werden, ist ein Boss namens SectorGuard. Der SectorGuard aus der Produktreihe S-35 ist ein großformatiger Bot, der von der militärischen Fertigungsabteilung von Delphi entwickelt wurde. Er wurde hauptsächlich zum Schutz sensibler oder hochprioritärer Anlagen gebaut.

Die kugelförmigen Module an beiden Armen sind mit Lenkwaffen und Low-Gravity-Ballistik ausgestattet. Die Spieler müssen Hughs Triebwerke einsetzen, um seinen Angriffen auszuweichen, damit Diana seine Verteidigung hacken kann.

Während des Kampfes gegen den SectorGuard lernen die Spieler eine neue Hacking-Fähigkeit namens „Overdrive Protocol“ kennen. Wenn die Anzeige voll ist, kann Diana alle Gegner in ihrer Umgebung gleichzeitig hacken, ihre Panzerung gewaltsam öffnen und sie vorübergehend bewegungsunfähig machen. Diese mächtige Attacke sollte jedoch mit Bedacht und im richtigen Moment eingesetzt werden!

Um Dianas Hacking-Fähigkeiten zu verbessern, können Spieler außerdem Hack-Knoten aus der Umgebung sammeln und im Kampf einsetzen. Diese verbrauchbaren Knoten werden aktiviert, wenn man sie in der Hacking-Matrix passiert, und senken vorübergehend die Verteidigung der Gegner.

Hack-Knoten machen das einzigartige Kampfsystem des Spiels noch komplexer und bieten mehr Möglichkeiten, in der Hitze des Gefechts strategische Entscheidungen zu treffen. Einer dieser Hack-Knoten, der Decode-Knoten, kann die Verteidigung der Gegner für eine begrenzte Zeit senken. Bleiben Sie dran, um mehr darüber zu erfahren, wie sich das Spielerlebnis weiterentwickeln wird.

Fans können PRAGMATA diese Woche auf der Gamescom 2025 und anderen bevorstehenden Veranstaltungen, darunter die PAX West 2025 in Seattle, Washington, vom 29. August bis 1. September, ausprobieren.

Spieler können sich auch auf der offiziellen Website ein Bild von den Hacking-Mechaniken machen und ein spezielles „Hacking-Minispiel“ ausprobieren, das in Webbrowsern gespielt werden kann.

Auf de Future Games Show wurde zudem ein neues Entwickler-Video gezeigt, in dem das Hacking ebenfalls behandelt wird.