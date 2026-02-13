PRAGMATA: World‑View‑Trailer zeigt Hugh & Diana in einer verdrehten Mondstadt

3D‑gedrucktes Times Square, gigantische Strukturen, surreale Mondarchitektur: Der neue Pragmata‑Trailer wirft Fragen auf, die ihr unbedingt sehen wollt.

Capcom gibt mit dem neuen World View Trailer zu Pragmata einen frischen Einblick in die geheimnisvolle Sci‑Fi‑Welt des Spiels.

Die Protagonisten Hugh und Diana bewegen sich durch ein Areal, das einem 3D‑gedruckten Times Square ähnelt – nur dass hier alles von gewaltigen, fremdartigen Konstruktionen dominiert wird, die eher an eine verzerrte Mondmetropole erinnern als an New York.

Der Trailer zeigt eine Umgebung, die sich wie ein Puzzle aus künstlichen Materialien, holografischen Fragmenten und massiven Strukturen zusammensetzt. Die Stadt wirkt verlassen, aber nicht tot – eher wie ein Ort, der von einer unbekannten Macht neu zusammengesetzt wurde.

Ein Blick in eine verdrehte Zukunft

Die Frage, die der Trailer stellt: Welche Geheimnisse verbergen sich in dieser lunaren Stadtlandschaft?

Hugh und Diana scheinen auf der Suche nach Antworten zu sein, während die Umgebung selbst ständig neue Rätsel aufwirft. Die Mischung aus futuristischer Technologie, surrealer Architektur und bedrückender Stille erzeugt eine Atmosphäre, die sofort hängen bleibt.

Pragmata bleibt damit eines der mysteriösesten Projekte von Capcom – und der neue Trailer macht deutlich, dass die Welt des Spiels ebenso faszinierend wie verstörend sein wird.

