Predator: Hunting Grounds: Ab Oktober für Xbox und PS5

Predator: Hunting Grounds kehrt am 1. Oktober zurück auf die Jagd. Predator: Hunting Grounds erscheint am 1. Oktober auf PS5 und Xbox Series X|S.

Zusammen mit 20th Century Games veröffentlichen IllFonic, Inc schon bald weitere Inhalte und Plattformen für den Fan-Favoriten Predator: Hunting Grounds.

Der fesselnde asymmetrische Shooter, der bisher nur für PS4 und PC erhältlich war, wird nun auch auf PS5 und Xbox X|S-Plattformen verfügbar sein und auf Unreal 4.27, Vivox und Wwise laufen. Das Spiel erscheint digital am 1. Oktober 2024; die physischen PS5-Editionen am 12. November. Vorbestellungen sind ab dem 24. September 2024 möglich.

Predator: Hunting Grounds wird den Fans drei Optionen in den digitalen Stores anbieten: 19,99 USD (Standard-Edition), 34,99 USD (Jungle Edition) und 69,99 USD (Yautja Edition).

Die Standard-Edition enthält das Basisspiel mit einem Bonus – dem gefürchteten Feral Predator, ausgestattet mit Crossbolt Gun, Combistick und Shield.

enthält das Basisspiel mit einem Bonus – dem gefürchteten Feral Predator, ausgestattet mit Crossbolt Gun, Combistick und Shield. Die Jungle-Edition bietet den Fans die oben genannten und viele der beliebten Predators: City Hunter (’97), Samurai, Valkyrie und Viking, alle mit eigenen Waffen ausgestattet.

bietet den Fans die oben genannten und viele der beliebten Predators: City Hunter (’97), Samurai, Valkyrie und Viking, alle mit eigenen Waffen ausgestattet. Die Yautja-Edition ist das ultimative Fanpaket. Diese Edition schaltet das Basisspiel, den Feral Predator und fast alle DLC-Predators frei – Bionic Predator, City Hunter (’97), Cleopatra, Emissary, Exiled, Samurai, Valkyrie, Viking, Wolf, Hunting Party (Captured, Falconer und Mr. Black Predators), Hunting Party 2 (Amazon und Pirate Predators), Hunting Party 3 (Celtic, Chopper und Scar Predators), alle ausgestattet mit individuellen Waffen.

Der Feral Predator kommt direkt von der Leinwand (aus dem neuesten Film der Predator-Reihe, Prey) und ist ein Titan, der auf jedem Planeten, den er entdeckt, die schwierigste und brutalste Beute jagt.

Der Feral Predator hat sich eine einzigartige Rüstung und Bewaffnung zugelegt, um ein wahrer Elitejäger zu werden. Spieler, die den Tag-1-DLC besitzen, können das ikonische erweiterbare Schild und die Crossbolt-Pfeile ergattern und ihre Lieblingskampfszenen aus dem Prey-Film im Spiel zu erleben.

Predator: Hunting Grounds ist ein immersiver, asymmetrischer Shooter, der in abgelegenen Gebieten der Welt spielt, in denen der Predator die seine Beute jagt. Spieler sind in der Rolle eines Mitglieds eines Elitespezialteams – dem Fireteam – und führen paramilitärische Operationen durch, bevor der Predator sie findet.

Und was gibt es Besseres, als den Spieß gegen die Yautja umzudrehen und den Jäger zu jagen!

Spieler wählen aus einem riesigen Arsenal tödlicher Alien-Technologie, um ihre Trophäen individuell zu sammeln. Die Mission des Predators ist klar: Die Jagd. Spieler studieren die Krieger im Dschungel und wählen die Besten der Besten aus, um sie anzugreifen. Sie erledigen ihre Ziele und sammeln Trophäen, die sie als Erinnerung an jede Jagd ausstellen können.

Predator: Hunting Grounds ist ab dem 1. Oktober verfügbar auf PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation Store und Xbox Marketplace.