Prey: Gameplay-Videos zum eingestellten Nachfolger

Human Head Studios kündigte nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Verkauf des First-Person-Shooters Prey (2006) einen Nachfolger an.
Bethesda Softworks stellte die Arbeiten an Prey 2 im Jahr 2014 ein, da es die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Drei Jahre später brachte man ein von Arkane Studios entwickeltes Reboot auf den Markt.
David Halsted, ein ehemaliger Mitarbeiter bei Human Head Studios, der jetzt bei ZeniMax Online Studios als Principal Architect arbeitet, hat auf seinen YouTube-Kanal mehrere Videos zum eingestellten Nachfolger Prey 2 veröffentlicht.
Unter anderem ist der Walkthrough einer Demo zu sehen sowie das Opening des Shooters.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die ersten beiden Videos gabs schon vor ein paar Jahren.
Fand das damals recht cool gemacht.
Sieht nicht schlecht aus, hätte man bestimmt gut spielen können.
Diese Kopfgeldjäger in Space Thematik fand ich damals schon cool, auf YouTube müsste auch irgendwo noch ein Trailer zu Prey 2 rumgeistern, der war auch cool.
Jedenfalls fand ich das besser als dann das Arkane Ding, zumal ich auch kein Freund des Looks von Arkane bin 😅
Das Arkane game hatte aber ne unglaublich gute Story. Bzw nen hammer plot twist.
Geht so.
Aber es war kein prey.
Da wurde nur versucht mit dem Namen Kohle zu machen.
Mit dem Namen Geld Machen 😂 oh Leute ey…. Da hat Arkane schon einen top Titel abgeliefert. Halt ein reboot. Und selbst damals gab’s schon internet das man nicht die Katze im Sack kaufen muss und das es mit dem ersten nicht viel zu schaffen hatte sah ja schon ein blinder mit Krückstock
Ist aber so.
Mit Prey hatte das absolut nichts zu tun, genauso wenig wie RE7 mit RE.
Das Problem ist was die Fans draus machen.
Prey hatte mit prey nichts zu tun und selbst reboot ist nur ne ausrede weil es eben kein wirklicher reboot ist.
Das ding ist ein scifi-horror-Spiel wenn mans denn so betiteln möchte und unter anderem Namen wäre es deutlich schlechter angekommen als es eh schon ist. Der wirkliche Kassenschlager wars ja nicht.
RE7 ähnlich. Das Ding war als VR Titel gedacht und ist dann irgendwann zu RE umgewandelt worden was man dem Spiel auch deutlich ansieht weil alles nachträglich ausgesetzt ist.
Bedeutet nicht unbedingt das es schlecht ist, aber es ist eben eigentlich nicht das drin was drauf steht.
Und auf die Dummheit der Spieler wird eben gebaut. Und das funktioniert ja wunderbar wie so einige Beispiele wunderbar beweisen.
Der Teil von Arkane hatte aber viel System Shock Vibes, zumal es ja multiple Lösungsmöglichkeiten gab.
Siehste, eher ein System Shock als ein Prey😅
Auch nicht wirklich finde ich.
Fall mir doch nicht in den Rücken, ich wollte doch nur zementieren das es kein Prey war😅😆
Prey (2006) fand ich ganz o.k., hatte halt ein paar innovative Ideen. Das 2017er hat mir aber deutlich besser gefallen.
Ich erinnere mich noch an die Banner bei der Gamescom 2011.
Echt schade, aber Teil 2 hatte gefühlt wenig mit Teil 1 gemeinsam.
Ich fand es schade das es eingestellt worden ist.
Es gab ja Ideen, dass man gegen Ende des Spiels in einen Raum kommt, wo die eigenen Leichen, sofern man gestorben und wiedererweckt worden ist, in den Zustand findet wie man getötet worden ist und als Endszene wäre man ein alter Mann gewesen der in Kreise seiner Familie stirbt und schwupps wieder auf einer Station wiederereweckt wird.
Wäre ein schönes WTF Post Credit gewesen.