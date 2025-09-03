Prey: Gameplay-Videos zum eingestellten Nachfolger

14 Autor: , in News / Prey
Image: 2K Games

Zum eingestampften Nachfolger des Videospiels Prey (2006) sind einige Gameplay-Videos aufgetaucht.

Human Head Studios kündigte nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Verkauf des First-Person-Shooters Prey (2006) einen Nachfolger an.

Bethesda Softworks stellte die Arbeiten an Prey 2 im Jahr 2014 ein, da es die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Drei Jahre später brachte man ein von Arkane Studios entwickeltes Reboot auf den Markt.

David Halsted, ein ehemaliger Mitarbeiter bei Human Head Studios, der jetzt bei ZeniMax Online Studios als Principal Architect arbeitet, hat auf seinen YouTube-Kanal mehrere Videos zum eingestellten Nachfolger Prey 2 veröffentlicht.

Unter anderem ist der Walkthrough einer Demo zu sehen sowie das Opening des Shooters.

  1. Drakeline6 167155 XP First Star Gold | 03.09.2025 - 15:03 Uhr

    Die ersten beiden Videos gabs schon vor ein paar Jahren.
    Fand das damals recht cool gemacht.

    0
  3. de Maja 294455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.09.2025 - 15:21 Uhr

    Diese Kopfgeldjäger in Space Thematik fand ich damals schon cool, auf YouTube müsste auch irgendwo noch ein Trailer zu Prey 2 rumgeistern, der war auch cool.
    Jedenfalls fand ich das besser als dann das Arkane Ding, zumal ich auch kein Freund des Looks von Arkane bin 😅

    0
        • HungryVideoGameNerd 157295 XP God-at-Arms Gold | 03.09.2025 - 16:43 Uhr
          Antwort auf oldGamer

          Mit dem Namen Geld Machen 😂 oh Leute ey…. Da hat Arkane schon einen top Titel abgeliefert. Halt ein reboot. Und selbst damals gab’s schon internet das man nicht die Katze im Sack kaufen muss und das es mit dem ersten nicht viel zu schaffen hatte sah ja schon ein blinder mit Krückstock

          0
          • oldGamer 110235 XP Scorpio King Rang 1 | 03.09.2025 - 17:40 Uhr
            Antwort auf HungryVideoGameNerd

            Ist aber so.
            Mit Prey hatte das absolut nichts zu tun, genauso wenig wie RE7 mit RE.
            Das Problem ist was die Fans draus machen.
            Prey hatte mit prey nichts zu tun und selbst reboot ist nur ne ausrede weil es eben kein wirklicher reboot ist.
            Das ding ist ein scifi-horror-Spiel wenn mans denn so betiteln möchte und unter anderem Namen wäre es deutlich schlechter angekommen als es eh schon ist. Der wirkliche Kassenschlager wars ja nicht.
            RE7 ähnlich. Das Ding war als VR Titel gedacht und ist dann irgendwann zu RE umgewandelt worden was man dem Spiel auch deutlich ansieht weil alles nachträglich ausgesetzt ist.
            Bedeutet nicht unbedingt das es schlecht ist, aber es ist eben eigentlich nicht das drin was drauf steht.
            Und auf die Dummheit der Spieler wird eben gebaut. Und das funktioniert ja wunderbar wie so einige Beispiele wunderbar beweisen.

            0
    • Krawallier 133895 XP Elite-at-Arms Silber | 03.09.2025 - 16:15 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Der Teil von Arkane hatte aber viel System Shock Vibes, zumal es ja multiple Lösungsmöglichkeiten gab.

      0
  4. Gunslinger 15570 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 03.09.2025 - 15:44 Uhr

    Prey (2006) fand ich ganz o.k., hatte halt ein paar innovative Ideen. Das 2017er hat mir aber deutlich besser gefallen.

    0
  5. Ash2X 292740 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.09.2025 - 16:02 Uhr

    Ich erinnere mich noch an die Banner bei der Gamescom 2011.
    Echt schade, aber Teil 2 hatte gefühlt wenig mit Teil 1 gemeinsam.

    0
  6. Krawallier 133895 XP Elite-at-Arms Silber | 03.09.2025 - 16:13 Uhr

    Ich fand es schade das es eingestellt worden ist.
    Es gab ja Ideen, dass man gegen Ende des Spiels in einen Raum kommt, wo die eigenen Leichen, sofern man gestorben und wiedererweckt worden ist, in den Zustand findet wie man getötet worden ist und als Endszene wäre man ein alter Mann gewesen der in Kreise seiner Familie stirbt und schwupps wieder auf einer Station wiederereweckt wird.
    Wäre ein schönes WTF Post Credit gewesen.

    0

