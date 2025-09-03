Prey: Gameplay-Videos zum eingestellten Nachfolger

Zum eingestampften Nachfolger des Videospiels Prey (2006) sind einige Gameplay-Videos aufgetaucht.

Human Head Studios kündigte nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Verkauf des First-Person-Shooters Prey (2006) einen Nachfolger an.

Bethesda Softworks stellte die Arbeiten an Prey 2 im Jahr 2014 ein, da es die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Drei Jahre später brachte man ein von Arkane Studios entwickeltes Reboot auf den Markt.

David Halsted, ein ehemaliger Mitarbeiter bei Human Head Studios, der jetzt bei ZeniMax Online Studios als Principal Architect arbeitet, hat auf seinen YouTube-Kanal mehrere Videos zum eingestellten Nachfolger Prey 2 veröffentlicht.

Unter anderem ist der Walkthrough einer Demo zu sehen sowie das Opening des Shooters.