Priest Simulator: Vampire Show: Release für PS5 und Xbox Series X|S jetzt bestätigt

Priest Simulator: Vampire Show wurde offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt und erscheint am 16. April 2026 für PS5 sowie am 7. Mai für Xbox Series X|S. Der actionreiche Genre-Mix mit Sandbox-Shooter-Elementen erweitert damit seinen bisherigen PC-Release aus dem Jahr 2024 um Konsolenversionen.

Priest Simulator: Vampire Show kombiniert First-Person-Shooter, Hack-and-Slash, Simulator-, Renovator- und Sandbox-Elemente zu einem grotesken Action-Erlebnis. Spieler übernehmen die Rolle von Orlok, einem Vampir, der unerwartet zum Priester im Dorf San de Ville wird und dort sowohl Gläubige betreuen als auch gegen das Böse kämpfen muss. Dazu gehören Exorzismen, das Wiederaufbauen der Kirche sowie zahlreiche Nebenaufgaben, Minispiele und Rennen innerhalb der absurd inszenierten Spielwelt.

Das Spiel setzt dabei auf eine Mockumentary-Erzählstruktur mit vielen Zwischensequenzen, die die absurde Geschichte weiter vorantreiben. Ergänzt wird das Gameplay durch eine Vielzahl an Mechaniken und Aktivitäten, die den ungewöhnlichen Stil des Titels unterstreichen. Auch der Soundtrack spielt eine besondere Rolle und enthält unter anderem Beiträge der Black-Metal-Band Gruzja.

Entwickelt wurde die PC-Version von dem polnischen Indie-Studio Asmodev, das unter anderem auch für kleinere Projekte wie Booze Masters: Freezing Moonshine und Priest Simulator: Heavy Duty bekannt ist. Die Konsolenumsetzung wird von Ultimate Games S.A. begleitet und veröffentlicht.

Auf Steam erreicht Priest Simulator: Vampire Show aktuell eine Bewertung von 94 Prozent positiven Reviews basierend auf über 700 Nutzerbewertungen. Auf PlayStation 5 läuft das Spiel in einer Auflösung von 2560×1440 bei rund 60 Bildern pro Sekunde. Zusätzlich wird mit dem Her Ghost DLC eine kostenpflichtige Erweiterung erscheinen, die eine neue Storyline bietet.

Der Preis für die Konsolenversion liegt bei 19,99 US-Dollar beziehungsweise 19,99 Euro oder dem regional entsprechenden Gegenwert. Das Her Ghost DLC wird für 2,99 US-Dollar beziehungsweise 2,99 Euro erhältlich sein.