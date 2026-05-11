Priest Simulator: Vampire Show: Xbox Launch-Trailer zeigt skurrilen Mix aus Exorzismus und Chaos

Priest Simulator: Vampire Show ist ab sofort auf Xbox Series X|S verfügbar und bringt ein ungewöhnliches Action-Mockumentary-Erlebnis auf die Konsole.

Das Spiel versetzt Spieler in die Rolle eines Vampir-Priesters, der sich durch eine bizarre Mischung aus schwarzem Humor, Chaos und überdrehtem Sandbox-Gameplay kämpft. Im Mittelpunkt steht eine komplett absurde Geschichte rund um satanistische Horden, eine zerfallene Kirche und eine Welt, die sich selbst nicht ernst nimmt.

Im Gameplay stehen zahlreiche überzeichnete Elemente im Fokus. Spieler greifen auf ein Arsenal aus acht einzigartigen Waffen zurück, die sich teilweise kombinieren lassen. Zusätzlich spielt das gleichzeitige Führen zweier Waffen eine zentrale Rolle im Kampf gegen dämonische Gegner.

Neben den Kämpfen rückt auch der Aufbau der heruntergekommenen Kirche in den Mittelpunkt. Diese kann renoviert, erweitert und mit verschiedenen Features wie Beichten oder Predigten ausgestattet werden, wodurch sich der Fortschritt im Spiel direkt auf die Umgebung auswirkt.

Auch die Rettung der Dorfbewohner spielt eine wichtige Rolle. Durch Besessenheit ausgelöste Zustände müssen durch Exorzismen behandelt werden, während gleichzeitig die chaotischen Ereignisse im Dorf aufgearbeitet werden.

Die Inszenierung setzt dabei auf eine bewusst überdrehte Mockumentary-Ästhetik mit einem unkonventionellen englischen Voice-Over, das den absurden Ton des Spiels zusätzlich unterstreicht.