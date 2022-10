Priest Simulator: Veröffentlichung für Xbox wahrscheinlich im Jahr 2023

Autor:, in / Priest Simulator

Priest Simulator wird voraussichtlich im Jahr 2023 für Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Priest Simulator, ein Mockumentary-Actionspiel mit Sandbox-Shooter- und Renovator-Elementen, wird voraussichtlich für Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen, das mögliche Veröffentlichungsdatum wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Der Titel spielt in einer grotesk-absurden Welt und lässt die Spieler in die Rolle eines ungewöhnlichen Vampirpriesters schlüpfen, der sich um seine Herde kümmern und gegen die „Shatanisten“ antreten muss. Am 6. Oktober dieses Jahres wird der Priest Simulator sein Debüt auf dem PC im Early Access geben. Eine Veröffentlichung für die Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5 ist ebenfalls geplant.

Entwickelt wurde das Spiel vom polnischen Studio Asmodev, das bereits drei kleinere Titel herausgebracht hat – Infernal Radiation, Ultimate Summer und Priest Simulator: Heavy Duty. Der Herausgeber ist Ultimate Games S.A.

Priest Simulator ist ein Einzelspielerspiel in der Ego-Perspektive, das sehr unterschiedliche Genres kombiniert (darunter FPS, Hack ’n‘ Slash, Mockumentary, Simulator, Renovator und Sandbox).

In dieser ungewöhnlichen Produktion schlüpft der Spieler in die Rolle von Orlok, einem gerissenen Vampir, der im Dorf San de Ville versehentlich zum Priester wird. Das Gameplay in Priest Simulator ist vielfältig und umfasst den Kampf gegen „Shatanisten“, die Betreuung der Gläubigen und die Erkundung des Dorfes und seiner Umgebung.

Das Spiel ist außerdem vollgepackt mit Features wie dem Durchführen von Exorzismen, dem Verteilen von Sakramenten und dem Renovieren der Kirche. Die Entwickler haben auch Synchronisationen (in Englisch und Polnisch) vorbereitet.

„Priest Simulator ist das Ergebnis jahrelanger Experimente und der Suche nach unserem Stil, aber zum Glück haben wir es rechtzeitig geschafft. Wir sind Asmodev und wir machen Mockumentaries“, sagt Michał Jodłowiec, einer der Entwickler des Spiels.

Am Tag der Veröffentlichung des Early Access (Steam Early Access) wird das Spiel 17 einzigartige Story-Missionen bieten. Es wird erwartet, dass der Titel in den nächsten vier bis acht Monaten erheblich erweitert wird. Studio Asmodev verspricht nicht nur neue Missionen und Mechaniken, sondern auch zahlreiche Verbesserungen und zusätzliche Sprachversionen.

„Das Spiel wird mit einer vollständigen Haupthandlung erscheinen, aber die Sandbox-Natur des Projekts bietet reichlich Gelegenheit, es mit zusätzlichen storybasierten Nebenquests, Orten und Mechaniken zu erweitern. Wir hoffen, das Spiel in diesen speziellen Aspekten zu erweitern und gleichzeitig auf das Feedback der Spieler einzugehen“, erklärt Patryk Bąk, einer der Entwickler des Spiels.

Vor der Veröffentlichung des Spiels wurde im vergangenen Jahr ein kostenloses, eigenständiges Kapitel namens Priest Simulator: Heavy Duty veröffentlicht. Der Titel hat „überwältigend positive“ Kritiken erhalten – der Prozentsatz positiver Kritiken auf der Plattform Steam liegt derzeit bei 97 Prozent (von etwa 600 Kritiken).

„Dies ist ein sehr einzigartiges Projekt, und natürlich ist es kein Simulator im wörtlichen Sinne. Der Genre-Mix umfasst einen Shooter, ein Sandbox-Spiel und einen Renovator – alles mit einer Geschichte und einem Stil, der sowohl grotesk als auch absurd ist. Wenn Sie ein Fan des eigenartigen Humors von Spielen wie Postal 2 sind, wird Ihnen auch dieser Titel gefallen“, sagt der COO von Ultimate Games S.A., Rafał Jelonek.

Erscheinungsdatum: 10.06.2022 (PC Steam), 2023/2024 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)