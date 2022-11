Primal Light: 2D-Action-Plattformer erscheint nächste Woche

Autor:, in / Primal Light

No Gravity Games gab bekannt, dass Primal Light – ein von Fat Gem entwickeltes Spiel – am 24. November 2022 für Nintendo Switch und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Dieser stimmungsvolle 2D-Action-Plattformer, der von einem Zwei-Personen-Entwicklerteam entwickelt wurde, wird nächste Woche sowohl für Switch als auch für Xbox erhältlich sein. In Zusammenarbeit mit No Gravity Games wurde das Spiel für Konsolen portiert und optimiert, damit Spieler auf der ganzen Welt es genießen können! Primal Light wird digital im Nintendo eShop (ihr könnt das Spiel zum Start 40 % günstiger bekommen, 50 %, wenn ihr ein Switch-Spiel aus dem No Gravity Games-Portfolio besitzt) und im Xbox Store erhältlich sein.

Primal Light ist ein 2D-Action-Platformer, in dem ihr Krog, eine mysteriöse blaue Kreatur in einem roten Lendenschurz, durch ein Labyrinth aus Leitern, Hebeln, Fallen und Monstern begleitet. Erforscht die Ecken und Winkel einer bizarren und eindrucksvollen Welt, während ihr euch durch Hacken und Schlagen den Weg zum Sieg bahnt und einen Friedhof grotesker Bosse hinter euch lasst.

Erlebt die bizarre und abweisende Urwelt, die Krog sein Zuhause nennt. Zieht den roten Lendenschurz an und reist durch wunderschöne 16-Bit-Pixelumgebungen, vermeidet den Tod durch belebte (Monster) und unbelebte (Fallen, Fallgruben) Bedrohungen und besiegt gigantische, groteske Bosse. Sammelt Talismane, die euch im Kampf helfen und neue, aufregende Fähigkeiten freischalten. Lasst euch vom Soundtrack hypnotisieren und führt euch zum Sieg!

Euer Dorf hat ein tragisches Ende gefunden. Ein grausamer Mondgott hat es niedergebrannt und euch allein in einer kalten, unbarmherzigen Welt voller Gefahren zurückgelassen. Aber ihr dürft nicht aufgeben. Es liegt an euch, 12 legendäre Artefakte zu sammeln und mit ihrer Macht die Tragödie ungeschehen zu machen, euer Volk zu retten und eure Lebensweise wiederherzustellen.