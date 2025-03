Prime Gaming: Amazon verschenkt 20 Spiele

Hier ist das Prime Gaming-Update für März 2025. Wolfenstein: The Old Blood gibt es dieses Mal für Xbox!

Prime Gaming hat ab sofort auch im März einige kostenlose Spiele im Programm. In diesem Monat können die Spieler die Saints auf dem Höhepunkt ihrer Macht in Saints Row: The Third Remastered steuern und in Mafia II: Definitive Edition das Leben eines Gangsters in der goldenen Ära des organisierten Verbrechens erleben. Jeden Donnerstag gibt es bei primegaming.com weitere Titel.

Jetzt verfügbar Saints Row: The Third Remastered [GOG Code] – Saints Row: The Third – Remastered gibt Spielern die Kontrolle über die Saints auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Es ist ihre Stadt. Es sind ihre Regeln.

– Saints Row: The Third – Remastered gibt Spielern die Kontrolle über die Saints auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Es ist ihre Stadt. Es sind ihre Regeln. Jetzt verfügbar Mafia II: Definitive Edition [GOG Code] – Teil zwei der Mafia-Saga – 1940er – 50er Jahre Empire Bay, NY. Spieler erleben das Leben eines Gangsters in der goldenen Ära des organisierten Verbrechens in atemberaubender HD-Qualität.

– Teil zwei der Mafia-Saga – 1940er – 50er Jahre Empire Bay, NY. Spieler erleben das Leben eines Gangsters in der goldenen Ära des organisierten Verbrechens in atemberaubender HD-Qualität. Jetzt verfügbar Crime Boss: Rockay City [Epic Games Store] – Willkommen in der Rockay City der 90er Jahre! Raubt, plündert und schießt euren Weg an die Spitze der kriminellen Unterwelt! Spieler errichten ihr kriminelles Imperium in der rogue-lite Einzelspieler-Kampagne oder stellen mit ihren Freunden eine Crew für actiongeladene Koop-Multiplayer-Raubzüge zusammen.

– Willkommen in der Rockay City der 90er Jahre! Raubt, plündert und schießt euren Weg an die Spitze der kriminellen Unterwelt! Spieler errichten ihr kriminelles Imperium in der rogue-lite Einzelspieler-Kampagne oder stellen mit ihren Freunden eine Crew für actiongeladene Koop-Multiplayer-Raubzüge zusammen. Jetzt verfügbar Naheulbeuk’s Dungeon Master [Amazon Games App] – Ein Dungeon in Gefahr! Baut, verwaltet und verteidigt euren Turm im satirischen, heroischen Fantasy-Universum von Dungeon of Naheulbeuk. Von einer wackeligen Einrichtung zu einer berüchtigten Festung!

– Ein Dungeon in Gefahr! Baut, verwaltet und verteidigt euren Turm im satirischen, heroischen Fantasy-Universum von Dungeon of Naheulbeuk. Von einer wackeligen Einrichtung zu einer berüchtigten Festung! 13. März Wall World [Amazon Games App] – Spieler erkunden die geheimnisvolle Wall World auf ihrer riesigen Robospider: Sie bauen wertvolle Ressourcen ab, verbessern ihre Ausrüstung, um Horden von Monstern abzuwehren, und entdecken zwischen den Angriffen exotische Biome. Werden sie es schaffen, zu überleben und die Geheimnisse der Wall World zu ergründen?

– Spieler erkunden die geheimnisvolle Wall World auf ihrer riesigen Robospider: Sie bauen wertvolle Ressourcen ab, verbessern ihre Ausrüstung, um Horden von Monstern abzuwehren, und entdecken zwischen den Angriffen exotische Biome. Werden sie es schaffen, zu überleben und die Geheimnisse der Wall World zu ergründen? 13. März Syberia: The World Before [GOG Code] – Ein Abenteuer über Kontinente und durch die Zeit: Spieler sind sowohl als Kate Walker als auch als Dana Roze unterwegs und gehen Geheimnissen auf den Grund, die zu lange begraben geblieben sind.

– Ein Abenteuer über Kontinente und durch die Zeit: Spieler sind sowohl als Kate Walker als auch als Dana Roze unterwegs und gehen Geheimnissen auf den Grund, die zu lange begraben geblieben sind. 13. März Endling – Extinction is Forever [Amazon Games App] – Als letzte Fuchsmutter auf der Erde brauchen ihre Jungen ihre ganze Fürsorge, um in einer gnadenlosen Welt zu überleben, die sich langsam selbst vernichtet. Spieler müssen ihnen helfen, sie lehren und sie retten. Und sie sollten nie vergessen, dass das Aussterben für immer ist – in der realen Welt und in diesem 2023 BAFTA-prämierten Erlebnis.

– Als letzte Fuchsmutter auf der Erde brauchen ihre Jungen ihre ganze Fürsorge, um in einer gnadenlosen Welt zu überleben, die sich langsam selbst vernichtet. Spieler müssen ihnen helfen, sie lehren und sie retten. Und sie sollten nie vergessen, dass das Aussterben für immer ist – in der realen Welt und in diesem 2023 BAFTA-prämierten Erlebnis. 13. März Dark Deity: Complete Edition [GOG Code] – Spieler führen ein Team von vier Studenten der Militärakademie Brookstead, die auf mysteriösen Befehl von König Varic geschlossen wurde. Der Herrscher des Königreichs Delia bereitet sich darauf vor, einen Jahrtausende alten Vertrag zu brechen, und die Studenten von Brookstead eignen sich hervorragend als Kanonenfutter. Doch diese vier Soldaten sind zu mehr bestimmt, als nur als unwilliges Fleisch für einen weiteren Fleischwolf zu dienen.

– Spieler führen ein Team von vier Studenten der Militärakademie Brookstead, die auf mysteriösen Befehl von König Varic geschlossen wurde. Der Herrscher des Königreichs Delia bereitet sich darauf vor, einen Jahrtausende alten Vertrag zu brechen, und die Studenten von Brookstead eignen sich hervorragend als Kanonenfutter. Doch diese vier Soldaten sind zu mehr bestimmt, als nur als unwilliges Fleisch für einen weiteren Fleischwolf zu dienen. 13. März Beholder 3 [Amazon Games App] – Als ein hochrangiger Sicherheitsbeamter die Spieler vor dem Gefängnis rettet, werden sie zum Spielball ihrer Pläne. Nun müssen sie jeden ausschalten, der ihren geheimen Plänen im Weg steht, und versuchen, ihr Leben zurückzubekommen, während sie zwei Jobs erledigen. Kein Mieter, Angestellter oder Vorgesetzter ist vor ihrer Spionage sicher.

– Als ein hochrangiger Sicherheitsbeamter die Spieler vor dem Gefängnis rettet, werden sie zum Spielball ihrer Pläne. Nun müssen sie jeden ausschalten, der ihren geheimen Plänen im Weg steht, und versuchen, ihr Leben zurückzubekommen, während sie zwei Jobs erledigen. Kein Mieter, Angestellter oder Vorgesetzter ist vor ihrer Spionage sicher. 20. März Wolfenstein: The Old Blood [Xbox und PC via Microsoft Store Code] – Wolfenstein: The Old Blood ist ein eigenständiges Prequel zum von der Kritik gefeierten First-Person-Action-Adventure-Shooter Wolfenstein: The New Order. Das Abenteuer, das sich über acht Kapitel und zwei miteinander verbundene Geschichten erstreckt, bietet die Markenzeichen von MachineGames – packende Action, eine fesselnde Geschichte und intensive Kämpfe aus der Ego-Perspektive. Wichtig: Wolfenstein: The Old Blood ist nur in Prime Gaming-Regionen verfügbar, in denen das Spiel auch über den Microsoft Store angeboten wird. Prime Gaming-Angebote können je nach Region variieren. Weitere Einzelheiten gibt es unter primegaming.com.

– Wolfenstein: The Old Blood ist ein eigenständiges Prequel zum von der Kritik gefeierten First-Person-Action-Adventure-Shooter Wolfenstein: The New Order. Das Abenteuer, das sich über acht Kapitel und zwei miteinander verbundene Geschichten erstreckt, bietet die Markenzeichen von MachineGames – packende Action, eine fesselnde Geschichte und intensive Kämpfe aus der Ego-Perspektive. 20. März Mutazione [GOG Code] – Mutazione ist ein Abenteuerspiel, bei dem das pikante persönliche Drama genauso wichtig ist wie der aufregende Abenteuerteil der Geschichte. Spieler erkunden die Gemeinschaft als 15-jährige Kai, die in die seltsame und geheimnisvolle Gemeinschaft von Mutazione reist, um sich um ihren kranken Großvater Nonno zu kümmern.

– Mutazione ist ein Abenteuerspiel, bei dem das pikante persönliche Drama genauso wichtig ist wie der aufregende Abenteuerteil der Geschichte. Spieler erkunden die Gemeinschaft als 15-jährige Kai, die in die seltsame und geheimnisvolle Gemeinschaft von Mutazione reist, um sich um ihren kranken Großvater Nonno zu kümmern. 20. März Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App] – Figment 2: Creed Valley ist ein Action-Adventure-Spiel, das im menschlichen Geist spielt. Spieler stellen sich Bossen in musikalischen Showdowns, finden ihren Weg durch Rätsel und erkunden einzigartige Umgebungen.

– Figment 2: Creed Valley ist ein Action-Adventure-Spiel, das im menschlichen Geist spielt. Spieler stellen sich Bossen in musikalischen Showdowns, finden ihren Weg durch Rätsel und erkunden einzigartige Umgebungen. 20. März Legacy of Kain: Defiance [GOG Code] – Schwerter, Zauberei, Seelen und eimerweise Blut warten in Legacy of Kain: Defiance auf die Spieler. Sie kehren zurück in die korrupte Welt von Nosgoth, wo das entstellte Gespenst Raziel seinen Schöpfer, den Vampirfürsten Kain, verfolgt.

– Schwerter, Zauberei, Seelen und eimerweise Blut warten in Legacy of Kain: Defiance auf die Spieler. Sie kehren zurück in die korrupte Welt von Nosgoth, wo das entstellte Gespenst Raziel seinen Schöpfer, den Vampirfürsten Kain, verfolgt. 20. März Mortal Shell [Epic Games Store] – Mortal Shell ist ein tiefgründiges Action-RPG, das den Verstand und die Widerstandsfähigkeit der Spieler in einer zerrütteten Welt auf die Probe stellt. Ihre Gegner kennen keine Gnade, und das Überleben erfordert höchste Aufmerksamkeit und Präzision. Sie besitzen verlorene Krieger, entdecken verborgene Heiligtümer und stellen sich furchterregenden Gegnern.

– Mortal Shell ist ein tiefgründiges Action-RPG, das den Verstand und die Widerstandsfähigkeit der Spieler in einer zerrütteten Welt auf die Probe stellt. Ihre Gegner kennen keine Gnade, und das Überleben erfordert höchste Aufmerksamkeit und Präzision. Sie besitzen verlorene Krieger, entdecken verborgene Heiligtümer und stellen sich furchterregenden Gegnern. 27. März The Forgotten City [Amazon Games App] – Die vergessene Stadt ist ein erzählerisches Zeitschleifen-Abenteuer im alten Rom. Spieler entdecken die Ruinen einer antiken unterirdischen Stadt, reisen 2000 Jahre in die Vergangenheit und lüften das Geheimnis ihrer Zerstörung, indem sie die Möglichkeiten der Zeitschleife geschickt einsetzen.

– Die vergessene Stadt ist ein erzählerisches Zeitschleifen-Abenteuer im alten Rom. Spieler entdecken die Ruinen einer antiken unterirdischen Stadt, reisen 2000 Jahre in die Vergangenheit und lüften das Geheimnis ihrer Zerstörung, indem sie die Möglichkeiten der Zeitschleife geschickt einsetzen. 27. März Deus Ex: Invisible War [GOG Code] – Zwanzig Jahre nach den Ereignissen im mehrfach preisgekrönten Deus Ex beginnt die Welt gerade, sich von The Collapse zu erholen. Als Elite-Agent in der Ausbildung müssen Spieler sich mit zahlreichen militanten Gruppierungen messen, die die Welt gewaltsam nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten wollen. Bewaffnet mit einer Vielzahl von Hightech-Geräten und Cyberpunk-Biomods verfügen Spieler über nahezu übermenschliche Kräfte. Sie reisen um den Globus, um teuflische Komplotte und Verschwörungen zur Weltherrschaft aufzudecken. Sie entlarven die Verschwörer und entdecken die schockierende Wahrheit hinter ihrer eigenen Herkunft.

– Zwanzig Jahre nach den Ereignissen im mehrfach preisgekrönten Deus Ex beginnt die Welt gerade, sich von The Collapse zu erholen. Als Elite-Agent in der Ausbildung müssen Spieler sich mit zahlreichen militanten Gruppierungen messen, die die Welt gewaltsam nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten wollen. Bewaffnet mit einer Vielzahl von Hightech-Geräten und Cyberpunk-Biomods verfügen Spieler über nahezu übermenschliche Kräfte. Sie reisen um den Globus, um teuflische Komplotte und Verschwörungen zur Weltherrschaft aufzudecken. Sie entlarven die Verschwörer und entdecken die schockierende Wahrheit hinter ihrer eigenen Herkunft. 27. März Session: Skate Sim [Epic Games Store] – Die von Skatern für Skater entwickelte Dual-Stick-Steuerung bildet die Füße der Spieler auf dem Skateboard originalgetreu nach und sorgt so für ein ultrarealistisches Skateboarding-Erlebnis. Spieler probieren echte ikonische Skatespots aus und passen ihren Skater und ihre Ausrüstung mit Gegenständen der Top-Marken an.

– Die von Skatern für Skater entwickelte Dual-Stick-Steuerung bildet die Füße der Spieler auf dem Skateboard originalgetreu nach und sorgt so für ein ultrarealistisches Skateboarding-Erlebnis. Spieler probieren echte ikonische Skatespots aus und passen ihren Skater und ihre Ausrüstung mit Gegenständen der Top-Marken an. 27. März Let’s Build A Zoo [Epic Games Store] – Es ist an der Zeit, einen Zoo zu bauen! Spieler lassen ihrer wilden Seite freien Lauf und erschaffen ihr eigenes Tierimperium mit dieser niedlichen, umfangreichen Management-Simulation. Sie importieren und züchten seltene Kreaturen, stellen die richtigen Mitarbeiter ein, halten ihre Besucher bei Laune und kümmern sich um viele seltsame und wunderbare Ereignisse.

– Es ist an der Zeit, einen Zoo zu bauen! Spieler lassen ihrer wilden Seite freien Lauf und erschaffen ihr eigenes Tierimperium mit dieser niedlichen, umfangreichen Management-Simulation. Sie importieren und züchten seltene Kreaturen, stellen die richtigen Mitarbeiter ein, halten ihre Besucher bei Laune und kümmern sich um viele seltsame und wunderbare Ereignisse. 27. März Gamedec – Definitive Edition [GOG Code] – Gamedec – Definitive Edition ist die erweiterte Version eines isometrischen Cyberpunk-Rollenspiels. Spieler spielen als Detektiv, der Verbrechen in virtuellen Welten aufklärt. Sie nutzen ihren Verstand, um Informationen von ihren Zeugen und Verdächtigen zu sammeln und gehen betrügerischen Machenschaften auf den Grund.

– Gamedec – Definitive Edition ist die erweiterte Version eines isometrischen Cyberpunk-Rollenspiels. Spieler spielen als Detektiv, der Verbrechen in virtuellen Welten aufklärt. Sie nutzen ihren Verstand, um Informationen von ihren Zeugen und Verdächtigen zu sammeln und gehen betrügerischen Machenschaften auf den Grund. 27. März The Wisbey Mystery [Legacy Games Code] – Seit vielen Jahren halten sich die Bewohner einer kleinen Stadt von einem Herrenhaus am Waldrand fern. Seine dunklen, verfallenen Mauern hüten ein schreckliches Geheimnis über den ungelösten Mord am Sheriff und seiner Frau.

Mit Amazon Luna können Spieler ihre Lieblingstitel sofort spielen – ganz ohne PC oder Spielkonsole. Luna ist Amazons Cloud-Gaming-Service, der auf den Geräten funktioniert, die man bereits besitzt, einschließlich Fire TV.

Als Prime-Mitglied gibt es unbegrenzten Zugriff auf eine wechselnde Auswahl an beliebten Spielen im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft. Die aktuelle Auswahl an Spielen, die man mit Prime Gaming auf Luna spielen kann, umfasst WRC Generations Fully Loaded Edition, Overcooked! 2, Spitlings, The Jackbox Party Pack 3 und Strange Horticulture.

Zusätzlich zur wechselnden Auswahl an Spielen können Prime-Mitglieder Fortnite OG, Fortnite Ballistic, LEGO Fortnite Brick Life, Fortnite Battle Royale, Fortnite Festival, LEGO® Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite, Trackmania Starter Access, Fallout New Vegas: Ultimate Edition und Fallout 3: Game of the Year Edition spielen.

Lust auf noch mehr Luna? Luna+-Abonnenten und Amazon Prime-Mitglieder können ausgewählte Spiele aus dem GOG Store und Ubisoft Store auf jedem Luna-kompatiblen Gerät kaufen und spielen.

Amazon Luna ist für Spieler in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, den Niederlanden und Polen verfügbar.