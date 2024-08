Prime Gaming: Amazon verteilt Herr der Ringe-Spiele

Zur Feier der anstehenden Premiere der 2. Staffel der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, die am 29. August auf Prime Video startet, können Prime-Mitglieder sich ab sofort drei aufregende kostenlose Spiele aus dem Der Herr der Ringe-Universum gönnen.

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition und LEGO® The Lord of the Rings sind via GOG-Code verfügbar, Middle-earth: Shadow of War gibt es über das Prime Gaming-Angebot bei Amazon Luna.

Prime Gaming ist ein Vorteil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, mit der sich jeden Tag mit exklusiven Angeboten, kostenloser Lieferung, Einsparungen bei Rezepten und hochwertiger Unterhaltung Geld sparen lässt.

Amazon Prime-Mitglieder kommen mit Prime Gaming in den Genuss einer Sammlung an kostenlosen Spielen zum Herunterladen, die sie für immer behalten können, eines monatlichen Twitch-Abos und weiterer Gaming-Vorteile.

Weitere Details zu den Der Herr der Ringe-Spielen, die Prime-Mitgliedern zur Verfügung stehen, gibt es unter primegaming.com.

JETZT VERFÜGBAR: Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition [GOG Code] – Kämpfe dich durch Mordor und entdecke die Wahrheit über den Geist, der dich beherrscht und die Ursprünge der Ringe der Macht. Steige zur Legende auf und stelle dich schließlich Sauron in dieser neuen Mittelerde-Saga.

JETZT VERFÜGBAR: LEGO® The Lord of the Rings [GOG Code] – LEGO® The Lord of the Rings basiert auf der Filmtrilogie und folgt der Geschichte von The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers und The Lord of the Rings: The Return of the King. Spieler begeben sich auf eine Reise durch die epischen Ereignisse der Story, die mit Humor und der schier unendlichen Vielfalt von LEGO® neu interpretiert wurden.

Eine weitere freudige Überraschung: Prime-Mitglieder erhalten Zugriff auf ein zusätzliches Der Herr der Ringe-Spiel über Amazon Luna. Prime-Mitglieder in US, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, den Niederlanden und Polen können ab sofort Middle-earth: Shadow of War spielen.

JETZT VERFÜGBAR: Middle-earth: Shadow of War [Amazon Luna in ausgewählten Ländern] – Erlebt eine epische offene Welt, die durch das preisgekrönte Nemesis-System zum Leben erweckt wird. In Middle-earth: Shadow of War schmiedet ihr einen neuen Ring der Macht, erobert Festungen in gewaltigen Schlachten und beherrscht Mordor mit eurer persönlichen Ork-Armee.

Amazon Luna ist ein Cloud-Gaming-Service, der es ermöglicht, schnell und einfach auf eigenen Geräten wie dem Fire TV loszuspielen. Dadurch erhalten mehr Kunden die Möglichkeit, hochwertige, packende Spiele über die Cloud auf ihren unterstützten Geräten zu spielen. Dank Luna’s Prime Gaming-Angebot haben Mitglieder in ausgewählten Ländern Zugang zu einer regelmäßig wechselnden Auswahl an Spielen bei Amazon Luna.

Am 29. August startet Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Prime Video.