Prime Gaming: Angebote für März 2022 vorgestellt

Prime Gaming hat ab dem 1. März sieben neue Titel im Angebot. Ob es nun darum geht, auf fremden Welten Rätsel zu lösen wie in Surviving Mars, oder in Pesterquest zwischen Erde und Alternia hin- und herzuwechseln, dieser Monat versetzt Spieler definitiv in andere Welten.

Madden NFL 22 – Fans können ihrer Leidenschaft für die NFL auch nach dem Superbowl mit brandneuen Features wie Personal-Management, einer verbesserten Szenario-Engine und der Wöchentlichen Strategie nachgehen. Prime-Mitglieder erhalten zudem jeden Monat neue Packs für ihr Ultimate Team.

Surviving Mars – Um die Überlebenschancen einer Marskolonie zu erhöhen, müssen Spieler Herausforderungen meistern und Strategien entwickeln – und nebenbei den Geheimnissen der fremden Welt auf den Grund gehen.

Crypto Against All Odds – Als Cybersecurity-Experte in einem Cypherpunk-Tower-Defense-Spiel gilt es, gegen Hacker und andere Blockchain-Bedrohungen anzutreten.

looK INside – Spieler schlüpfen in die Rolle von Manon, die auf dem Dachboden ein Buch findet, das die Vergangenheit ihrer Familienmitglieder durch ihre Erinnerungen, Gesten, Eigenheiten und kleinen Geheimnisse enthüllt.

Pesterquest – In diesem gruselig-verspielten, episodenhaften Visual Novel, der im düster-amüsanten Homestuck- / Hiveswap-Universum angesiedelt ist, geht es auf ein Abenteuer epischen Ausmaßes, bei dem die Spieler zwischen der Erde und Alternia hin- und herwechseln und dabei neue Freunde finden.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – Nur mit dem eigenen Verstand und einer Handvoll Karten bewaffnet, müssen Spieler eine Gruppe angehender Helden durch eine handgezeichnete Welt und epische Schlachten führen.

The Stillness of the Wind – Talma nähert sich ihrem Lebensabend und führt ein ruhiges Leben, bei dem sie sich um ihr Heim kümmert und währenddessen zunehmend beunruhigende Briefe von ihrer Familie in der Stadt erhält.

Im neuen Trailer werden die größten Angebote des Monats vorgestellt. Der März bringt neue Ingame-Inhalte für League of Legends, Roblox, PUBG: Battlegrounds und vieles mehr.

Zur Feier der Veröffentlichung von Amazon Games’ Lost Ark, das seit dem Launch diesen Monat mehr als 4,7 Millionen neue Spieler verzeichnen konnte, bietet Prime seinen Mitgliedern exklusive Inhalte für beschränkte Zeit.

Diesen Monat haben sich fast zwei Millionen Prime-Mitglieder das Battle Item Pack abgeholt, das Kristalline Aura, ein Amethystsplitter-Paket und ein Battle-Chest-Bundle enthält. Wer das Pack noch nicht hat, kann es sich jetzt noch unter gaming.amazon.com/loot/lostark sichern, bevor es durch das März-Angebot abgelöst wird.

Auch in den kommenden Monaten wird es weitere exklusive Ingame-Inhalte für das free-to-play-MMORPG geben.

Der Frühlingsbeginn rückt immer näher und Prime Gaming hat kostenlose Spiele und Inhalte für beliebte Titel im Gepäck, die das Warten auf die neue Jahreszeit versüßen:

Die kostenlosen Spiele im März mit Prime: Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, looK INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech und The Stillness of the Wind.