Prime Gaming: Bald drei neue Spiele, aber nur für 48 Stunden

Schon bald gibt es noch mehr kostenlose Spiele für Prime-Mitglieder! Am Dienstag, den 16. und Mittwoch, den 17. Juli veranstaltet Amazon seinen 10. Prime Day und bietet exklusiven Zugang zu Millionen von tollen Angeboten.

Kurz vor dem Prime Day 2024 gibt es für Mitglieder drei zusätzliche Spiele, darunter Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 und Rise of the Tomb Raider ohne zusätzliche Kosten. Die zusätzlichen Spiele sind nur für eine begrenzte Zeit erhältlich.

Ab dem 16. Juli um 9 Uhr haben Mitglieder 48 Stunden Zeit, die drei neuen Prime Day-Titel in Anspruch zu nehmen.

Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime – Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen. Mit Prime Gaming kommen Amazon Prime-Mitglieder in den Genuss einer Sammlung kostenloser Spiele zum Herunterladen, die sie für immer behalten können, eines monatlichen Twitch-Kanal-Abonnements und einer sich ständig weiterentwickelnden Reihe von Gaming-Vorteilen.

16. Juli ab 9 Uhr Suicide Squad: Kill the Justice League [Epic Games Store] – Von den Machern von der Arkham-Serie: Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein genresprengender Third-Person-Action-Shooter, in dem die ultimative Bande von Außenseitern das Unmögliche schaffen muss: die Justice League zu töten.

16. Juli ab 9 Uhr Chivalry 2 [Epic Games Store] – Dieser Multiplayer-First-Person-Slasher ist von epischen Schlachten aus Mittelalter-Filmen inspiriert. Spieler stürzen sich in die ikonischsten Action-Momente dieser Ära – von klirrenden Schwertern über Wolken flammender Pfeile bis hin zu ausgedehnten Burgbelagerungen und mehr.

16. Juli ab 9 Uhr Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration [Epic Games Store] – Spieler begeben sich als Lara Croft auf ein Abenteuer in Sibirien auf der Suche nach der legendären Stadt Kitezh. Sie kämpfen gegen die paramilitärische Organisation Trinity, die das Versprechen der Unsterblichkeit der Stadt aufdecken will. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration enthält das Basisspiel und die Inhalte des Season Pass. Spieler erkunden Croft Manor in der Geschichte „Blood Ties" und verteidigen es gegen eine Zombie-Invasion in „Laras Albtraum".