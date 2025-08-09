Prime Gaming: Das sind die kostenlosen Spiele im August 2025

Im August sind wieder verschiedene Titel bei den kostenlosen Spielen mit Prime dabei!

Prime Gaming bietet im August mehrere kostenlose Titel an, wobei die ersten Spiele ab dem 7. August erhältlich sind. Das Angebot dieses Monats reicht von Klassikern aus der Vergangenheit in Silver Box Classics bis hin zu tiefgehendem Strategiespielspaß in Sid Meier’s Civilization III Complete.

Jetzt Verfügbar Sid Meier’s Civilization III Complete [GOG Code] – Sid Meier’s Civilization III Complete bietet Strategie-Fans das klassische Civilization III sowie die beiden Erweiterungen World und Conquests.

Jetzt Verfügbar THIEF: Definitive Edition [GOG Code] – Garrett, der Meisterdieb, tritt aus den Schatten in die Stadt. An diesem gefährlichen Ort, an dem die Wachen des Barons eine Welle der Angst und Unterdrückung verbreiten, sind seine Fähigkeiten das Einzige, worauf er sich verlassen kann. Selbst die vorsichtigsten Bürger und ihre am besten bewachten Besitztümer, sind vor ihm nicht sicher.

Jetzt Verfügbar The Academy: The First Riddle [Amazon Games App] – The Academy ist ein Abenteuer voller Rätsel, das in einer geheimnisvollen Schule spielt. Spieler hinterlassen ihre Spuren in der Arbor's Academy und finden heraus, warum dort nur die Besten und Klügsten willkommen sind.

14. August FATE: The Traitor Soul [GOG Code] – Nur die engagiertesten Champions werden den Tempel des Schicksals überleben. Sind die Spieler mutig genug, um durch den Kampf gegen das Böse ihr Glück und ihren Ruhm zu finden?

14. August Filthy Animals | Heist Simulator [Epic Games Store] – Filthy Animals ist ein chaotisches Multiplayer-Heist-Spiel für 1 bis 4 Spieler. Spieler schlüpfen in die Rolle eines mutierten Tieres, das für den kriminellen Mastermind Tony arbeitet, und stehlen, kämpfen, stolpern und essen Tacos, während sie versuchen, mit der Beute zu entkommen. Sie lösen Rätsel, weichen Feinden aus und bahnen sich ihren Weg zum Sieg.

14. August Tin Hearts [GOG Code] – Spieler begeben sich auf eine Reihe von Lemmings-ähnlichen Rätseln, um die fesselnde und emotionale Geschichte des genialen Erfinders Albert J. Butterworth nachzuerleben, während sie eine Truppe Zinnsoldaten zu ihrem Ziel führen.

14. August Necroking [GOG Code] – Als Necroking setzen Spieler die Krone mächtiger Nekromantie auf und begeben sich auf eine dunkle und verdrehte Reise, um Chaos und Zerstörung über Siedlungen zu bringen, die vom Leben selbst entweiht wurden. Sie stellen eine Armee aus Skeletten und anderen abscheulichen Kreaturen auf, um ihre Feinde zu besiegen und ihre Herrschaft zu etablieren.

21. August Labyrinth City: Pierre the Maze Detective [Amazon Games App] –Das Abenteuer-/Rätselspiel basiert auf der beliebten Kinderbuchreihe „Pierre, der Irrgarten-Detektiv". In der Rolle von Pierre müssen Spieler den gestohlenen Irrgartenstein wiederfinden. Sie begeben sich auf eine Reise durch atemberaubende handgezeichnete Illustrationen, treffen exzentrische Charaktere und lösen Rätsel, um Opera City zu retten.

21. August Silver Box Classics [GOG Code] – Diese Sammlung enthält eine Zusammenstellung von Adaptionen der Ereignisse aus den ersten vier Dragonlance-Rollenspielmodulen zu Beginn des War of the Lance. Dies waren die ersten Spiele, die die Welt von D&D auf den PC brachten. Silver Box Classics enthält die folgenden Titel: Heroes of the Lance, Dragons of Flame, War of the Lance und Shadow Sorcerer.

28. August Heroes of Loot 2 [GOG Code] – Spieler wählen zwei Helden für das Abenteuer aus, steuern beide und nutzen ihre besonderen Fähigkeiten, um sich durch die gefährlichen Gänge, Räume und Stockwerke des Schlosses zu bewegen. Sie wechseln zwischen den beiden Charakteren, um Quests und Rätsel zu lösen und natürlich alle Dungeons von allem Bösen zu befreien.

28. August Fantasy Empires [GOG Code] – In diesem spannenden Spiel können Spieler gegen ein bis vier Gegner antreten, die aus 20 computergesteuerten Gegnern ausgewählt werden. Sie interagieren mit fantastischen Rassen, darunter Menschen, Elfen, Orks, Zwerge, Humanoide und Untote. Sie befehligen Dutzende von Truppentypen. Sie setzen Spezialeinheiten ein und sie schicken ihre Helden auf Quests und errichten eine Vielzahl von Gebäuden und Befestigungen.

28. August City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition [Legacy Games Code] – Die grausamsten Vorfälle ereignen sich oft in medizinischen Einrichtungen, hinter deren Türen schreckliche Geheimnisse und ungeklärte Vorfälle verborgen liegen. Können die Spieler mit den dunkelsten Geheimnissen von Misty Hill umgehen?

Ist was für euch dabei?