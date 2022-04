Prime Gaming: Das sind die neuen Inhalte im Mai 2022

Prime Gaming hat ab dem 1. Mai mehrere kostenlose Titel im Angebot. Diesen Monat wartet u.a. das epische Piratenabenteuer The Curse of Monkey Island auf die Spieler.

The Curse of Monkey Island – Guybrush Threepwood ist wieder da, mit stumpfem Säbel und scharfer Zunge ausgerüstet. Im dritten Teil der beliebten Serie von LucasArts muss er von beidem reichlich Gebrauch machen, um den Dämonenpiraten LeChuck unschädlich zu machen.

Out of Line – In dem markanten handgezeichneten 2D-Adventure voller Rätsel macht sich San auf, aus der Fabrik zu entkommen, die einst seine Heimat war.

Mail Mole + ‚Xpress Deliveries –Molty, seines Zeichens schnellster Briefträger-Maulwurf in ganz Karottenland, macht sich auf eine Reise, seine magische Heimat zu retten, indem er Freundschaften schließt, Sammelobjekte findet, Rätsel löst und vieles mehr.

Cat Quest – Die spaßigen Kämpfe und Magie in diesem mehrfach preisgekrönten RPG voller Loot sollten jedem Spieler ein zufriedenes Schnurren entlocken.

Shattered – Tale of the Forgotten King – Mit dem Verschwinden des Königs bricht die alte Welt auseinander. Nun gilt es in diesem düsteren Action-RPG die Realität wieder zusammenzusetzen und die Welt mit innovativem Open-World-Platforming zu bereisen.

Amazon Prime-Mitglieder können sich im Mai auf weitere Ingame-Inhalte freuen, darunter auf Loot und Content-Drops zu Apex Legends, Valorant, Call of Duty, FIFA 22 und mehr. Das komplette Line-up gibt es auf gaming.amazon.com.

Termine:

2. Mai – Letzte Chance, sich The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge, Nanotale – Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper und House of 1000 Doors: Family Secrets zu sichern.

2. Mai – Kostenlose Spiele mit Prime –The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + ‚Xpress Deliveries, Cat Quest und Shattered – Tale of the Forgotten King