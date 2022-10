Prime Gaming: Diese kostenlosen Inhalte und Spiele gibt es im Oktober

Autor:, in / Prime Gaming

Prime Gaming stellt neue Inhalte für Oktober 2022 vor. Schaut euch jetzt die kostenlosen Spiele und Inhalte an, die auf euch warten.

Prime Gaming bereichert den Herbst um eine Auswahl kostenloser Spiele und Inhalte für beliebte Titel, darunter:

Prime Gaming und EA SPORTS bringen auch dieses Jahr wieder Prime Gaming Madden Ultimate Team-Packs für Madden NFL 23 – passend zur neuen Season!

Exklusive Inhalte für Fall Guys, League of Legends, Roblox, Grand Theft Auto und mehr.

Die kostenlosen Spiele im Oktober mit Prime; mit dabei sind die sieben Titel Fallout 76, Total War: Warhammer II, Middle-Earth: Shadow of War, Glass Masquerade: Origins, LOOM, Hero’s Hour und Horace.

Zum Start der League of Legends Worlds Championships am 18. Oktober gibt es ein League of Legends Esports-Emote. Weitere Neuigkeiten zu den League of Legends Worlds bei Prime Gaming folgen in Kürze.

Einen Überblick über die kostenlosen Spiele mit Prime und weitere Angebote für Amazon Prime-Abonnenten gibt es im Sizzle-Trailer:

Prime Gaming und EA SPORTS tun sich erneut zusammen, um Spieler auch dieses Jahr wieder mit Prime Gaming Madden Ultimate Team-Packs für Madden NFL 23 zu versorgen. Madden NFL 23 ist das ultimative American Football-Erlebnis für Veteranen und Neulinge – und jeder will die Season natürlich mit den bestmöglichen Spielern starten.

Prime-Mitglieder erhalten nun ein Prime Gaming Madden Ultimate Team-Pack, inklusive 1x 87 OVR Ultimate Kickoff Program Player und 1x Ultimate Kickoff Program Vanity Uniform.

Die Season hat gerade erst begonnen und Spieler können sich auf weitere monatliche Prime Gaming Madden Ultimate Team-Packs freuen.

Im Rahmen der letztes Jahr angekündigten Zusammenarbeit mit Riot Games fungiert Prime Gaming weiterhin als weltweiter Sponsor für eSports-Events von Riot Games, darunter für VALORANT, Wild Rift und League of Legends-eSports. Hierzu zählt die laufende League Championship Series.

Prime-Mitglieder können sich das exklusive eSports-Emote „Very Nasus, Much Wow“ während der diesjährigen League of Legends World Championships Knockouts und dem Finale (18. Oktober bis 5. November) schnappen. Die monatlichen League of Legends Prime Gaming Capsules bieten zudem Riot Points, Skins, Skin Shards und weitere Vorteile. Während der Übertragung von Veranstaltungen auf LoLEsports.com werden Gelegenheiten angezeigt, bei denen Spieler sich das Emote sichern können.

Seit dem Beginn der Partnerschaft zwischen Prime Gaming und Riot Games wurden Millionen an RP, Skins, Skin Shards und anderen Ingame-Items zu zahlreichen Riot-Titeln verteilt.

Prime Gaming hat im Oktober sieben kostenlose Titel im Angebot, in denen sich Spieler durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kämpfen. Diesen Monat verschlägt es sie in die verlassenen postapokalyptischen Lande von Fallout 76 und auf die Fantasy-Schlachtfelder von Total War: Warhammer II.

Fallout 76 – 25 Jahre nach dem Abwurf der Bomben, die die Welt zerstört haben, verlassen die Spieler und andere Überlebende den Vault und betreten das postnukleare Amerika. Der Open World-Multiplayer-Titel führt die Geschichte von Fallout weiter und lässt Spieler eine weite, heruntergekommene Einöde erkunden.

– 25 Jahre nach dem Abwurf der Bomben, die die Welt zerstört haben, verlassen die Spieler und andere Überlebende den Vault und betreten das postnukleare Amerika. Der Open World-Multiplayer-Titel führt die Geschichte von Fallout weiter und lässt Spieler eine weite, heruntergekommene Einöde erkunden. Total War: Warhammer II – Das rundenbasierte Gesellschaftsmanagementspiel versetzt Spieler in eine atemberaubende Kampagne rund um Erkundung, Expansion und Eroberung inmitten einer Fantasy-Welt. Spieler übernehmen das Kommando über Tausende von Truppen und Monstern in epischen Echtzeitstrategie-Schlachten und drücken der Welt ihren Stempel auf.

– Das rundenbasierte Gesellschaftsmanagementspiel versetzt Spieler in eine atemberaubende Kampagne rund um Erkundung, Expansion und Eroberung inmitten einer Fantasy-Welt. Spieler übernehmen das Kommando über Tausende von Truppen und Monstern in epischen Echtzeitstrategie-Schlachten und drücken der Welt ihren Stempel auf. Middle-earth: Shadow of War – Im aktuellen Teil der Middle-earth-Serie tauchen Spieler ein in die magische Welt von Mittelerde, schmieden einen neuen Ring der Macht, erobern Festungen in riesigen Schlachten, und dominieren Mordor mit ihrer privaten Ork-Armee.

– Im aktuellen Teil der Middle-earth-Serie tauchen Spieler ein in die magische Welt von Mittelerde, schmieden einen neuen Ring der Macht, erobern Festungen in riesigen Schlachten, und dominieren Mordor mit ihrer privaten Ork-Armee. Glass Masquerade: Origins – Das künstlerische Rätselspiel ist von Art Deco und Glasbläserkunst des 20. Jahrhunderts inspiriert. Spieler kombinieren versteckte Buntglasstücke, um Uhren und andere Motive zu enthüllen, die auf der Internationalen Zeitausstellung, einer interaktiven Elektronik-Show, von Kulturen aus aller Welt ausgestellt werden.

– Das künstlerische Rätselspiel ist von Art Deco und Glasbläserkunst des 20. Jahrhunderts inspiriert. Spieler kombinieren versteckte Buntglasstücke, um Uhren und andere Motive zu enthüllen, die auf der Internationalen Zeitausstellung, einer interaktiven Elektronik-Show, von Kulturen aus aller Welt ausgestellt werden. LOOM – In der Rolle des Weberjungen Bobbin erkunden Spieler das Zeitalter der Großen Gilden und dröseln das Rätsel rund um die seltsame Macht auf, welche die Weber ins Verderben gestürzt hat. Schmiede, Schäfer und Kirchenleute haben ihr Wissen in das Gefüge der Realität eingewoben und nun liegt es an Bobbin, seine Gilde und das Universum vor einer unaussprechlichen Katastrophe zu bewahren.

– In der Rolle des Weberjungen Bobbin erkunden Spieler das Zeitalter der Großen Gilden und dröseln das Rätsel rund um die seltsame Macht auf, welche die Weber ins Verderben gestürzt hat. Schmiede, Schäfer und Kirchenleute haben ihr Wissen in das Gefüge der Realität eingewoben und nun liegt es an Bobbin, seine Gilde und das Universum vor einer unaussprechlichen Katastrophe zu bewahren. Hero’s Hour – Das schnelle, rundenbasierte Strategie-RPG mit Echtzeitkämpfen erlaubt es den Spielern, Städte und Armeen zu entwickeln, ihre Helden aufzuleveln sowie neue, mächtige Zauber und Fähigkeiten zu finden und die Wunder und Gefahren der prozedural generierten Karten zu erkunden. Wer seine Feinde nicht schnell unterwirft, dem blüht dasselbe Schicksal.

– Das schnelle, rundenbasierte Strategie-RPG mit Echtzeitkämpfen erlaubt es den Spielern, Städte und Armeen zu entwickeln, ihre Helden aufzuleveln sowie neue, mächtige Zauber und Fähigkeiten zu finden und die Wunder und Gefahren der prozedural generierten Karten zu erkunden. Wer seine Feinde nicht schnell unterwirft, dem blüht dasselbe Schicksal. Horace – Das große Jump-n-Run-Adventure gilt als eines der besten seiner Art und überwindet mit der tiefgründigen Geschichte rund um einen kleinen Roboter, der über das Leben, das Universum und Douglas Adams lernt, die Grenzen des Genres.

Amazon Prime Mitglieder können sich über den ganzen Oktober hinweg auf weiteren, großartigen Content freuen, z.B. Ingame-Loot und Content Drops für for Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, Fall Guys, Roblox und mehr! Das gesamte Lineup gibt es auf gaming.amazon.com.

Jetzt verfügbar Apex Legends – Prime Gaming Octane Radioactive Bundle

Jetzt verfügbar Assassin’s Creed Valhalla – High Elf Bundle

Jetzt verfügbar Battlefield 2042 – Crawford Imperial Code Specialist Skin

Jetzt verfügbar Brawlhalla – Cyber Oni Bundle

Jetzt verfügbar Dead by Daylight – 400,000 Bloodpoints

Jetzt verfügbar DEATHLOOP – Dressed to Kill Bundle

Jetzt verfügbar Destiny 2 – Rock Out Exotic Bundle

Jetzt verfügbar Fall Guys – Pool Party Bundle

Jetzt verfügbar FIFA 22 – Prime Gaming Pack

Jetzt verfügbar Weekly 9/27 – 11/3 Grand Theft Auto Online – $125K Grand Theft Auto Online cash

Jetzt verfügbar Gwent – Ultimate Pack

Jetzt verfügbar League of Legends – Prime Gaming Capsule

Jetzt verfügbar Lost Ark – 4 Battle Item Chest Pack

Jetzt verfügbar Madden NFL 23 – Ultimate Team Pack

Jetzt verfügbar Minecraft Dungeons – Flames of the Nether DLC

Jetzt verfügbar PALADINS – Defragged Inara Skin

Jetzt verfügbar Pokémon Go – Prime Gaming Bundle

Jetzt verfügbar PUBG: Battlegrounds – Premium Supply Pack

Jetzt verfügbar Realm Royale – Black Amethyst Warrior Skin

Jetzt verfügbar Roblox – Doggy Backpack avatar accessory, three unique bonuses for Mining Simulator 2 on Roblox: 10,000 Gems and the exclusive Ultra Core pet with enhanced stats and Pristine skin

Jetzt verfügbar Rogue Company – Flightpath Dahlia Skin

Jetzt verfügbar SMITE – Monstercat Crab Rave Bundle

Jetzt verfügbar Two Point Hospital – Swinging Balls Bundle

Jetzt verfügbar Wild Rift – Random Emote Chest

Jetzt verfügbar World of Tanks – Instant Rewards, Selective Rewards and Battle Missions’ Rewards

Jetzt verfügbar Valorant – Runnin‘ On Empty spray