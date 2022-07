Prime Gaming: Diese sechs Spiele gibt es im August kostenlos

Prime Gaming stellt neue Inhalte für August 2022 vor! Im August geht es bei Prime Gaming heiß her, mit neuen kostenlosen Spielen und einer frischen Auswahl an Ingame-Content für beliebte Titel.

Prime Gaming hat in den letzten zwei Jahren ein enormes Wachstum bezüglich seiner Geschäftsumfangs und des Kundennutzens erzielt. In dieser Zeitspanne hat sich die Zahl der Prime Mitglieder, die Prime Gaming nutzen, weltweit mehr als verdoppelt und mehr als 80 Millionen kostenlose Spiele wurden von Prime-Mitgliedern abgeholt. Anschließend eine vollständige Liste von Prime Gamings Erfolgswerten:

Über die letzten zwei Jahre hat sich die Zahl der Prime-Mitglieder, die Prime Gaming nutzen, um mehr als 120 % gesteigert.

gesteigert. Prime Gaming ist jährlich kontinuierlich weitergewachsen und die Nutzung der kostenlosen Spiele mit Prime sowie der Ingame-Inhalte hat sich weltweit um mehr als 330% über die letzten drei Jahre gesteigert.

über die letzten drei Jahre gesteigert. Letztes Jahr wurden mehr als 420 Millionen Prime Gaming-Angebote von Prime-Mitgliedern eingelöst . Zusätzlich wurden mehr als 80 Millionen kostenloser Spiele beansprucht .

. Zusätzlich wurden . Im Jahr 2021 bot Prime Gaming Prime Mitgliedern kostenlose Inhalte – bestehend aus mehr als 100 kostenlosen Spielen und über 675 Ingame-Content-Angeboten – im UVP-Wert von tausenden Euros . Im Jahr 2022 wurden bereits mehr als 75 großartige Spiele angeboten, darunter STAR WARS Jedi: Fallen Order, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Dead Space 2, Madden 22, Stellaris, Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath und mehr.

bot Prime Gaming kostenlose Inhalte – bestehend aus . Im Jahr 2022 wurden bereits angeboten, darunter STAR WARS Jedi: Fallen Order, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Dead Space 2, Madden 22, Stellaris, Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath und mehr. Prime Gaming enthält für Prime Mitglieder monatlich eine Auswahl von mindestens 30 Spieleangeboten, darunter die kostenlosen Spiele mit Prime und Ingame-Content, im UVP-Wert von hunderten Euro.

Ab dem 1. August bietet Prime Gaming sechs kostenlose Spiele an. In diesem Monat begeben sich die Spieler in fremde Wälder in Beasts of Maravilla Island und durchqueren unbekannte Welten in ScourgeBringer.

StarCraft: Remastered – In diesem überarbeiteten Sci-Fi-Spiel, das den Weg für Esports geebnet hat, können die Spieler die mechanisierten Terraner, die psi-getriebenen Protoss oder die insektoiden Zerg kommandieren, während sie um die Kontrolle der Map mit ihren acht einzigartigen Umgebungen wetteifern.

– In diesem überarbeiteten Sci-Fi-Spiel, das den Weg für Esports geebnet hat, können die Spieler die mechanisierten Terraner, die psi-getriebenen Protoss oder die insektoiden Zerg kommandieren, während sie um die Kontrolle der Map mit ihren acht einzigartigen Umgebungen wetteifern. Zak McKracken and the Alien Mindbenders – In diesem klassischen Point-And-Klick-Adventure kann nur ZakMcKracken, ein Reporter des verrufenen National Inquisitor, die Situation retten. Die Spieler reisen zurück ins Jahr 1997 und kooperieren mit Zak in einer Welt, in der Außerirdische eine Verblödungsmaschine gebaut haben, die den Menschen ihren IQ aussaugt, bis nur noch einstellige Zahlen zurückbleiben.

– In diesem klassischen Point-And-Klick-Adventure kann nur ZakMcKracken, ein Reporter des verrufenen National Inquisitor, die Situation retten. Die Spieler reisen zurück ins Jahr 1997 und kooperieren mit Zak in einer Welt, in der Außerirdische eine Verblödungsmaschine gebaut haben, die den Menschen ihren IQ aussaugt, bis nur noch einstellige Zahlen zurückbleiben. Beasts of Maravilla Island – Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer jungen Wildfotografin, die die Insel Maravilla und ihr atemberaubendes Ökosystem durchreist, um ausgewöhnliche Kreaturen zu entdecken. Die Spieler ergründen das Verhalten der Kreaturen und- am allerwichtigsten – fotografieren sie in aller ihrer Pracht.

– Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer jungen Wildfotografin, die die Insel Maravilla und ihr atemberaubendes Ökosystem durchreist, um ausgewöhnliche Kreaturen zu entdecken. Die Spieler ergründen das Verhalten der Kreaturen und- am allerwichtigsten – fotografieren sie in aller ihrer Pracht. Recompile – Spieler übernehmen die Kontrolle über ein halbmenschliches Programm, das darum kämpft, in der 3D-Welt eines ausufernden Mainframes nicht gelöscht zu werden. Spieler müssen für intensive Kämpfe, Superkräfte, das Überwinden von schwierigen 3D-Plattformen sowie für logikbasierte Hack-Mechaniken in der Spiel-Umgebung neue Features kompilieren.

– Spieler übernehmen die Kontrolle über ein halbmenschliches Programm, das darum kämpft, in der 3D-Welt eines ausufernden Mainframes nicht gelöscht zu werden. Spieler müssen für intensive Kämpfe, Superkräfte, das Überwinden von schwierigen 3D-Plattformen sowie für logikbasierte Hack-Mechaniken in der Spiel-Umgebung neue Features kompilieren. ScourgeBringer – In diesem dynamischen Plattformer, helfen die Spieler Kyhra, während sie das große Unbekannte erforscht und sich ihren Weg durch uralte Maschinen schnetzelt, die das Geheimnis ihrer Vergangenheit und möglicherweise auch die Erlösung der Menschheit hüten.

– In diesem dynamischen Plattformer, helfen die Spieler Kyhra, während sie das große Unbekannte erforscht und sich ihren Weg durch uralte Maschinen schnetzelt, die das Geheimnis ihrer Vergangenheit und möglicherweise auch die Erlösung der Menschheit hüten. Family Mysteries: Poisonous Promises – Die Spieler stürzen sich in die Welt verdorbener Eliten, verführerischer Frauen und korrupter Cops und kämpfen um Macht, die ultimative Währung.

Hier noch ein Trailer für die „Games with Prime“ im August: