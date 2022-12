Prime Gaming: Diese Spiele gibt es zur Weihnachtssaison geschenkt

Amazon Prime-Mitglieder aufgepasst, denn Prime Gaming beschert in dieser Weihnachtssaison noch mehr Freude! Vom 27. Dezember bis zum 3. Januar erhalten Prime-Mitglieder zum Abschluss des Jahres eine zusätzliche Ladung kostenloser PC-Spiele.

Prime-Mitglieder können sich auf mehrere interessante PC-Spiele freuen, darunter Dishonored 2 und neun Spiele von SNK wie Metal Slug, The King of Fighters 2003 und die SNK 40th Anniversary Collection. Weiterhin können Prime-Mitglieder auf tolle In-Game-Gegenstände für Handyspiele wie Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Bloons TD 6 und BTS Island zugreifen.

Diese PC-Spiele warten ab dem 27. Dezember als Teil der Prime-Mitgliedschaft:

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Zusätzlich können Prime-Mitglieder bis zum Ende des Jahres weiterhin alle kostenlosen Spiele mit Prime und Ingame-Inhalte in Anspruch nehmen, darunter acht kostenlose PC-Spiele wie Quake, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons und mehr, sowie eine Vielzahl von großartigen Ingame-Inhalten für andere beliebte Titel. Alle Details dazu gibt es hier.