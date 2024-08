Prime Gaming: Kostenlose Inhalte und Spiele im August

Willkommen zum Inhaltsupdate für Prime Gaming im August! Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.

Im August sind wieder verschiedene Titel bei den kostenlosen Spielen mit Prime dabei, nämlich SteamWorld Heist, Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Angel of Darkness, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles, Gravity Circuit, South of the Circle, Loop Hero, Trek to Yomi und vieles mehr.

Prime Gaming-Mitglieder aus den USA, UK, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, Österreich, den Niederlanden und Polen können im August umsonst über Amazon Luna auf folgende Titel zugreifen: Batman Arkham Knight, LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game, Wobbledogs, Horizon Chase Turbo, ULTRAKILL, Monster Truck Championship, KUNAI, Young Souls und Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

Amazon Prime-Mitglieder können diese Angebote für begrenzte Zeit unter primegaming.com abholen.