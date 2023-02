Prime Gaming: Kostenlose Spiele für März 2023 vorgestellt

Der Frühling bringt die ersten Blüten und auch Prime Gaming blüht mit seinen kostenlosen Titeln und Ingame-Inhalten weiter auf. Es gibt Ingame-Inhalte für einige der beliebtesten Titel von Riot Games, darunter League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra und VALORANT. Exklusive Inhalte für PUBG Mobile, Madden NFL 23, Dead by Daylight und mehr.

Die kostenlosen Spiele im März mit Prime Gaming umfassen die sieben Titel Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Adios, I am Fish, Faraway 3: Arctic Escape, Book of Demons, Peaky Blinders: Mastermind und City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition.

Ab jetzt bis zum 2. März können sich Prime-Mitglieder den vierten Genshin Impact-Drop, das Prime Bundle #4 sichern. Wer mindestens vier der insgesamt acht Drops abholt, erhält die Prime-exklusiven Flügel des Sternenbanketts.

Der Trailer gibt einen Überblick über die kostenlosen Spiele:

Diesen Monat können sich Prime-Mitglieder allerlei Inhalte für die Riot-Titel League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra und VALORANT abholen.

League of Legends – Bis zum 16. März wartet die neuste Prime Gaming Capsule mit 350 RP, 5 Mystischen Essenzen, einem 1350 RP-Skin und mehr auf Freunde des kompetitiven MOBAs.

League of Legends: Wild Rift – Bis zum 18. März können Prime-Mitglieder auf dem Schlachtfeld besonders viel Eindruck hinterlassen und mit der „Zufällige Kugel“-Truhe markieren, wo sie ihre Feinde zu Fall gebracht haben.

Legends of Runeterra – Das digitale Sammelkartenspiel hat für Prime-Mitglieder noch bis zum 16. März eine seltene prismatische Truhe und eine epische Karte im Angebot.

VALORANT – Spieler können sich für den Free-to-Play-Shooter noch bis zum 23. März ein Doomscrolling-Spray sichern.

Ab dem 2. des Monats hat Prime Gaming im März sieben kostenlose Titel im Programm. Diesen Monat geht es auf mythische Abenteuer, von der Schwertküste in Baldur’s Gate: Enhanced Edition bis zu den eisigen Tempellabyrinthen in Faraway 3: Arctic Escape. Diesen Monat erscheinen jeden Donnerstag neue Titel, abzuholen auf gaming.amazon.com.

2. März Baldur’s Gate: Enhanced Edition – Das storylastige Kult-RPG aus den 90ern entführt in die Welt von Dungeons & Dragons.

– Das storylastige Kult-RPG aus den 90ern entführt in die Welt von Dungeons & Dragons. 9. März Adios – Ein Schweinezüchter im ländlichen Kansas will nicht länger für den Mob Leichen entsorgen – als er mit einem Auftragskiller um sein Leben verhandelt, kommt es zu komplizierten Diskussionen und schwierigen Entscheidungen.

– Ein Schweinezüchter im ländlichen Kansas will nicht länger für den Mob Leichen entsorgen – als er mit einem Auftragskiller um sein Leben verhandelt, kommt es zu komplizierten Diskussionen und schwierigen Entscheidungen. 9. März I am Fish – In diesem charmanten, physikbasierten Abenteuer wurden vier unerschrockene Fische ihrer Heimat entrissen und sind im Aquarium eines Tierladens gelandet. Um ihre Freiheit zurückzuerlangen und ihre Freunde wiederzusehen, müssen sie schwimmen, fliegen, rollen und sich durchbeißen.

– In diesem charmanten, physikbasierten Abenteuer wurden vier unerschrockene Fische ihrer Heimat entrissen und sind im Aquarium eines Tierladens gelandet. Um ihre Freiheit zurückzuerlangen und ihre Freunde wiederzusehen, müssen sie schwimmen, fliegen, rollen und sich durchbeißen. 16. März Faraway 3: Arctic Escape – Es geht in brandneue weit entfernte Orte voller anspruchsvoller Rätsel – in aufregenden arktischen Landschaften.

– Es geht in brandneue weit entfernte Orte voller anspruchsvoller Rätsel – in aufregenden arktischen Landschaften. 23. März Book of Demons – Anstatt Waffen werden hier magische Karten geschwungen, um die Armeen der Dunkelheit in den Verliesen unter der Alten Kathedrale zu bezwingen und das Paperverse aus den Klauen des Erzdämons zu befreien.

– Anstatt Waffen werden hier magische Karten geschwungen, um die Armeen der Dunkelheit in den Verliesen unter der Alten Kathedrale zu bezwingen und das Paperverse aus den Klauen des Erzdämons zu befreien. 23. März Peaky Blinders: Mastermind – Das Puzzle-Adventure basiert auf der mehrfach ausgezeichneten Fernsehserie und macht Spieler zum Mastermind – sie kontrollieren Schlüsselfiguren und verwirklichen perfekt abgestimmte Pläne.

– Das Puzzle-Adventure basiert auf der mehrfach ausgezeichneten Fernsehserie und macht Spieler zum Mastermind – sie kontrollieren Schlüsselfiguren und verwirklichen perfekt abgestimmte Pläne. 30. März City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition – Um den perfekten Schauerroman zu schreiben, müssen die Spieler Rätsel lösen, in der menschlichen und der Geisterwelt nach versteckten Objekten suchen und Begegnungen mit einem rachsüchtigen Geist überleben.