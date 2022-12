Prime Gaming: Kostenlose Spiele und Angebote im Dezember 2022 vorgestellt

Autor:, in / Prime Gaming

Diesen Monat wird Prime Gaming Teil der Feiertagspläne mit einer Auswahl an kostenlosen Spielen und Inhalten für beliebte Titel:

Exklusive Inhalte für Apex Legends, Madden 23, Fall Guys, Valorant und mehr.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im Dezember mit den acht Titeln Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child und Doors: Paradox.

Einen Überblick über die kostenlosen Spiele mit Prime und die anderen Angebote für Amazon Prime-Mitglieder gibt es im neuen Sizzle-Trailer:

Zur Feier der WM schließen sich Prime Gaming und EA Sports einmal mehr zusammen, um Amazon Prime-Mitgliedern besondere Ingame-Inhalte für FIFA 23 anzubieten. Ab sofort können Prime-Mitglieder die Belohnungen abholen. Darunter sind sieben seltene Gold-Spieler, zwei Player Picks mit mindestens 81, zwölf seltene Verbrauchsgegenstände, ein Erling Haaland auf Leihbasis für 15 Spiele und acht Player Picks zwischen zwei WM-Spielern.

Prime Gaming bietet acht kostenlose Titel ab dem 1. Dezember. Das Aufgebot diesen Monat bringt Spielern einen Gameplay-Mix, bei dem sie in The Amazing American Circus ihren eigenen Zirkus leiten oder in Desert Child mit dem Hoverbike der Erde entfliehen.

Quake – Besiegt das uralte Böse, das die Menschheit bedroht. Dafür müssen korrumpierte Ritter, Oger und eine Armee an verdorbenen Kreaturen in vier dunklen Dimensionen besiegt werden. Kämpft in verseuchten Militärbasen, alten Burgen, Gewölben voller Lava und gotischen Kathedralen, auf der Suche nach vier magischen Runen.

– Besiegt das uralte Böse, das die Menschheit bedroht. Dafür müssen korrumpierte Ritter, Oger und eine Armee an verdorbenen Kreaturen in vier dunklen Dimensionen besiegt werden. Kämpft in verseuchten Militärbasen, alten Burgen, Gewölben voller Lava und gotischen Kathedralen, auf der Suche nach vier magischen Runen. Rose Riddle 2: Werewolf Shadow – Löst das Geheimnis des Werewolf Shadow als Rose Riddle, einer hervorragenden Detektivin und unfreiwilligen Prinzessin. Reist von einem wunderschönen Ort zum nächsten, sammelt Hinweise und klärt das Verbrechen auf, um das drohende Desaster abzuwehren.

– Löst das Geheimnis des Werewolf Shadow als Rose Riddle, einer hervorragenden Detektivin und unfreiwilligen Prinzessin. Reist von einem wunderschönen Ort zum nächsten, sammelt Hinweise und klärt das Verbrechen auf, um das drohende Desaster abzuwehren. The Amazing American Circus – Übernehmt einen heruntergekommenen Zirkus und stellt eure Truppe zusammen, managt das Zirkus-Camp, erkundet Amerika im Gilded Age und beindruckt eure Zuschauer. Werdet zum Direktor einer Show, die die Welt so noch nie zuvor gesehen hat.

– Übernehmt einen heruntergekommenen Zirkus und stellt eure Truppe zusammen, managt das Zirkus-Camp, erkundet Amerika im Gilded Age und beindruckt eure Zuschauer. Werdet zum Direktor einer Show, die die Welt so noch nie zuvor gesehen hat. Banners of Ruin – Versammelt eure Gruppe! Gewinnt den Krieg, indem ihr ein Deck baut und in einer Reihe an rundenbasierten Schlachten mit bis zu sechs Charakteren in den Städten von Dawn’s Point kämpft.

– Versammelt eure Gruppe! Gewinnt den Krieg, indem ihr ein Deck baut und in einer Reihe an rundenbasierten Schlachten mit bis zu sechs Charakteren in den Städten von Dawn’s Point kämpft. Brothers: A Tale of Two Sons – Im Spiel vom visionären schwedischen Regisseur Josef Fares und dem erstklassigen Entwickler Starbreeze Studios leitet ihr zwei Brüder gleichzeitig durch ein episches Märchen. Löst Rätsel, erkundet unterschiedliche Locations und stellt euch Bosskämpfen, um das „Wasser des Lebens” zurückzubringen.

– Im Spiel vom visionären schwedischen Regisseur Josef Fares und dem erstklassigen Entwickler Starbreeze Studios leitet ihr zwei Brüder gleichzeitig durch ein episches Märchen. Löst Rätsel, erkundet unterschiedliche Locations und stellt euch Bosskämpfen, um das „Wasser des Lebens” zurückzubringen. Spinch – Im Titel des preisgekrönten kanadischen Cartoonisten Jesse Jacobs lassen die Spieler als Spinch die materielle Welt hinter sich. Der hyper-agile Organismus ist in diesem psychedelischen Sidescrolling-Plattformer auf einer Mission, um seine vermissten Nachkömmlinge zu retten.

– Im Titel des preisgekrönten kanadischen Cartoonisten Jesse Jacobs lassen die Spieler als Spinch die materielle Welt hinter sich. Der hyper-agile Organismus ist in diesem psychedelischen Sidescrolling-Plattformer auf einer Mission, um seine vermissten Nachkömmlinge zu retten. Desert Child – Entkommt der Erde, bevor sie explodiert. Spielt als junger, hungriger Hoverbike-Rennfahrer, um Kopfgelder zu sammeln, Rennen zu schmeißen und alles dafür zu tun, auf den Mars zu kommen und den Grand Prix zu gewinnen.

– Entkommt der Erde, bevor sie explodiert. Spielt als junger, hungriger Hoverbike-Rennfahrer, um Kopfgelder zu sammeln, Rennen zu schmeißen und alles dafür zu tun, auf den Mars zu kommen und den Grand Prix zu gewinnen. Doors: Paradox – Entwirrt dieses mysteriöse Abenteuer über Chaos, indem ihr euren Weg durch eine Reihe an handgemachten 3D-Szenen bahnt, nützliche Objekte sammelt, versteckte Hinweise findet und spaßige Rätsel löst.

Mitglieder von Amazon Prime erhalten die Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com. Mehr Informationen zu dem Line-up diesen Monat, sowie alle Neuigkeiten rund um Prime Gaming, gibt es im primegaming.blog und dem neuen Blog-Post.