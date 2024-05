Prime Gaming: Kostenlose Spiele und mehr im Mai

Prime Gaming bietet auch diesen Monat eine Menge an kostenlosen Titeln, von denen der Erste schon erhältlich ist.

Diesen Monat können Spieler die düstere Ursprungsgeschichte von Lara Croft in Tomb Raider Game of the Year Edition neu und in Dark City: International Intrigue ein sensationelles Rätselabenteuer mit versteckten Objekten erleben.

Die kostenlosen Spiele mit Prime können jeden Donnerstag unter primegaming.com abgeholt werden.

2. Mai Tomb Raider Game of the Year Edition [GOG Code] – Von der Kritik gefeiert: Das Action-Adventure, das die intensive und düstere Ursprungsgeschichte von Lara Croft und ihren Aufstieg von einer jungen Frau zu einer abgebrühten Überlebenskünstlerin erzählt. Die Game of the Year Edition enthält das Tomb of the Lost Adventurer, 6 Einzelspieler-Outfits für Lara, 8 Multiplayer-Karten und 4 Charaktere.

Zur Feier der ersten Staffel von Fallout, die jetzt auf Prime Video verfügbar ist, können Prime-Mitglieder in unterstützten Ländern Fallout 3: Game of the Year Edition und Fallout: New Vegas als Teil ihrer Mitgliedschaft die nächsten fünf Monate lang kostenlos auf Amazon Luna spielen.