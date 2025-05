Prime Gaming: Kostenlose Star Wars-Inhalte bei Amazon im Mai

May the 4th be with you! Zur Feier des STAR WARS Days können sich Prime-Mitglieder STAR WARS Jedi: Fallen Order für 24 Stunden über Amazon Luna ab 9 Uhr am Sonntag, den 4. Mai, in unterstützten Ländern holen.

Von heute bis Donnerstag, 8. Mai, können Prime-Mitglieder über Amazon Luna auch LEGO Star Wars III The Clone Wars und LEGO Star Wars The Complete Saga sowie Star Wars Pinball bis Samstag, 31. Mai, spielen.

Darüber hinaus können Prime-Mitglieder ab heute die Lieblingsspiele der legendären STAR WARS-Reihe in Anspruch nehmen, darunter STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga und LEGO Star Wars The Complete Saga kostenlos via GOG.

Prime Gaming hat ab sofort auch im Mai einige kostenlose Spiele im Programm. In diesem Monat erleben die Spieler ein düsteres Fantasy-Universum, in dem sie in Styx: Master of Shadows als Styx, ein zwei Jahrhunderte alter Goblin, schleichen, stehlen und meucheln können.

In Amnesia: Rebirth begeben sie sich auf eine erschütternde Reise durch Trostlosigkeit und Verzweiflung und erkunden die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit. Jeden Donnerstag gibt es bei primegaming.com weitere Titel.

8. Mai Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition [Xbox and PC via Microsoft Store Code] – Wolfenstein II: The New Colossus ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Wolfenstein: The New Order, entwickelt von dem preisgekrönten Studio MachineGames. Wolfenstein II ist ein aufregendes Abenteuer, das von der branchenführenden id Tech 6 zum Leben erweckt wird. Es schickt die Spieler in das von Nazis kontrollierte Amerika, wo sie die mutigsten Widerstandsführer rekrutieren müssen. Anmerkung: Das Wolfenstein II: The New Colossus -Angebot ist nur in Prime Gaming-Regionen verfügbar, in denen das Spiel auch über den Microsoft Store angeboten wird. Prime Gaming-Angebote können je nach Region variieren. Weitere Einzelheiten gibt es unter primegaming.com.

Welche Spiele gönnt ihr euch?