Prime Gaming: Massig kostenlose Spiele im Februar

Autor:, in / Prime Gaming

Diesen Monat können Spieler in Wolfenstein: Youngblood in die Rolle eines amerikanischen Spions schlüpfen, der nach einer Mission im von den Nazis besetzten Paris verschwunden ist.

In Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut schlüpfen Spieler in die Rolle von Adam Jensen, einem ehemaligen SWAT-Spezialisten, der für die Sicherheit einer der experimentellsten Biotechnologiefirmen Amerikas verantwortlich ist. Jeden Donnerstag gibt es bei primegaming.com weitere Titel.

Jetzt verfügbar BioShock Infinite Complete Edition [GOG Code] – Verschuldet bei den falschen Leuten und mit seinem Leben auf dem Spiel hat Booker DeWitt, ein Veteran der US-Kavallerie und nun Söldner, nur eine Möglichkeit, seine Schulden zu begleichen: Er muss Elizabeth retten, ein mysteriöses Mädchen, das seit ihrer Kindheit in der fliegenden Stadt Columbia gefangen gehalten wird.

– Verschuldet bei den falschen Leuten und mit seinem Leben auf dem Spiel hat Booker DeWitt, ein Veteran der US-Kavallerie und nun Söldner, nur eine Möglichkeit, seine Schulden zu begleichen: Er muss Elizabeth retten, ein mysteriöses Mädchen, das seit ihrer Kindheit in der fliegenden Stadt Columbia gefangen gehalten wird. Jetzt verfügbar Surf World Series [Amazon Games App] – Spieler erleben den Nervenkitzel spektakulärer Tricks und riesiger Wellen an fünf legendären Surfspots. Sie meistern ihre Moves mit 44 Einzelspieler-Herausforderungen oder treten online gegen bis zu 15 andere Spieler in drei verschiedenen Spielmodi an, um eine Surf-Legende zu werden.

– Spieler erleben den Nervenkitzel spektakulärer Tricks und riesiger Wellen an fünf legendären Surfspots. Sie meistern ihre Moves mit 44 Einzelspieler-Herausforderungen oder treten online gegen bis zu 15 andere Spieler in drei verschiedenen Spielmodi an, um eine Surf-Legende zu werden. Jetzt verfügbar AK-xolotl: Together [Epic Games Store] – Zwei Waffen sind besser als eine. Spieler tauchen mit einem Freund in den lokalen Koop-Modus von AK-xolotl ein, kämpfen gegen Horden von Feinden, teilen epische Power-Ups und bahnen sich ihren Weg durch Level als tödliches Axolotl-Duo, bewaffnet bis an die Zähne.

– Zwei Waffen sind besser als eine. Spieler tauchen mit einem Freund in den lokalen Koop-Modus von AK-xolotl ein, kämpfen gegen Horden von Feinden, teilen epische Power-Ups und bahnen sich ihren Weg durch Level als tödliches Axolotl-Duo, bewaffnet bis an die Zähne. Jetzt verfügbar Sands of Aura [Epic Games Store] – Sands of Aura ist ein Open-World-Abenteuer in einer Welt, die unter einem Meer aus Sand begraben liegt. Spieler segeln über die Sandmeere, um einer sterbenden Welt neues Leben zu schenken, in einem unvergesslichen Erlebnis, das eine packende Geschichte mit erbarmungslosem Souls-like-Kampf verbindet.

– Sands of Aura ist ein Open-World-Abenteuer in einer Welt, die unter einem Meer aus Sand begraben liegt. Spieler segeln über die Sandmeere, um einer sterbenden Welt neues Leben zu schenken, in einem unvergesslichen Erlebnis, das eine packende Geschichte mit erbarmungslosem Souls-like-Kampf verbindet. Jetzt verfügbar The Talos Principle: Gold Edition [GOG Code] – Als würde man aus einem tiefen Schlaf erwachen, finden Spieler sich in einer seltsamen, widersprüchlichen Welt aus antiken Ruinen und hochentwickelter Technologie wieder. Von ihrem Schöpfer beauftragt, eine Reihe zunehmend komplexer Rätsel zu lösen, müssen sie sich entscheiden, ob sie Glauben haben oder schwierige Fragen stellen wollen: Wer bist du? Was ist dein Zweck? Und was wirst du dagegen tun?

– Als würde man aus einem tiefen Schlaf erwachen, finden Spieler sich in einer seltsamen, widersprüchlichen Welt aus antiken Ruinen und hochentwickelter Technologie wieder. Von ihrem Schöpfer beauftragt, eine Reihe zunehmend komplexer Rätsel zu lösen, müssen sie sich entscheiden, ob sie Glauben haben oder schwierige Fragen stellen wollen: Wer bist du? Was ist dein Zweck? Und was wirst du dagegen tun? 13. Februar Stunt Kite Party [Amazon Games App] – Stunt Kite Party ist ein familienfreundliches Einzelspieler- und Couch-Koop-Multiplayer-Spiel mit einer spannenden Handlung und endlosem Spaß in zahlreichen Spielmodi.

– Stunt Kite Party ist ein familienfreundliches Einzelspieler- und Couch-Koop-Multiplayer-Spiel mit einer spannenden Handlung und endlosem Spaß in zahlreichen Spielmodi. 13. Februar The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone [GOG Code] – Mit ihrem erfahrenen Team und der Hilfe des SmurfoMix befreien Spieler das Dorf der Schlümpfe aus dem Griff des Grünen Steins!

– Mit ihrem erfahrenen Team und der Hilfe des SmurfoMix befreien Spieler das Dorf der Schlümpfe aus dem Griff des Grünen Steins! 13. Februar Hardspace: Shipbreaker [Epic Games Store] – Ausgestattet mit hochmoderner Bergungstechnik zerlegen Spieler Raumschiffe, um wertvolle Materialien zu bergen. Sie rüsten ihre Ausrüstung auf nehmen lukrativere Aufträge an und begleichen so ihre Milliardenschulden bei LYNX Corp.

– Ausgestattet mit hochmoderner Bergungstechnik zerlegen Spieler Raumschiffe, um wertvolle Materialien zu bergen. Sie rüsten ihre Ausrüstung auf nehmen lukrativere Aufträge an und begleichen so ihre Milliardenschulden bei LYNX Corp. 13. Februar Lysfanga: The Time Shift Warrior [Epic Games Store] – Das Schicksal des Königreichs der Spieler steht auf der Kippe. Spieler spulen die Zeit zurück, um Klone ihrer früheren Selbst zu erschaffen und mit einer Armee gegen Horden von Monstern zu kämpfen. Sie werden zur Legion und triumphieren in diesem Hack’n’Slash-Spiel mit taktischer Note.

– Das Schicksal des Königreichs der Spieler steht auf der Kippe. Spieler spulen die Zeit zurück, um Klone ihrer früheren Selbst zu erschaffen und mit einer Armee gegen Horden von Monstern zu kämpfen. Sie werden zur Legion und triumphieren in diesem Hack’n’Slash-Spiel mit taktischer Note. 13. Februar Dark Sky [GOG Code] – Spieler übernehmen die Rolle von Squig, einem Bewohner von Wolf Prime und Werftarbeiter, der mit Hilfe seines Freundes Norton ein Team von Überlebenden zusammenstellt, um ein Rätsel über eine plötzliche Katastrophe zu lösen. Haben sie das Zeug dazu, den Planeten vor der Zerstörung zu retten?

– Spieler übernehmen die Rolle von Squig, einem Bewohner von Wolf Prime und Werftarbeiter, der mit Hilfe seines Freundes Norton ein Team von Überlebenden zusammenstellt, um ein Rätsel über eine plötzliche Katastrophe zu lösen. Haben sie das Zeug dazu, den Planeten vor der Zerstörung zu retten? 20. Februar Wolfenstein: Youngblood [Xbox and PC via Microsoft Store Code] – Wolfenstein: Youngblood ist das erste moderne Koop-Wolfenstein-Abenteuer. Neunzehn Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein II ist BJ Blazkowicz nach einer Mission im von Nazis besetzten Paris verschwunden. Jetzt, nach jahrelangem Training durch ihren kampferprobten Vater, müssen BJs Zwillingstöchter Jess und Soph Blazkowicz in Aktion treten. Hinweis: Das Wolfenstein: Youngblood-Angebot ist nur in Prime-Gaming-Regionen verfügbar, in denen das Spiel auch über den Microsoft Store angeboten wird. Prime-Gaming-Angebote können je nach Region variieren. Weitere Informationen gibt es auf primegaming.com.

– Wolfenstein: Youngblood ist das erste moderne Koop-Wolfenstein-Abenteuer. Neunzehn Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein II ist BJ Blazkowicz nach einer Mission im von Nazis besetzten Paris verschwunden. Jetzt, nach jahrelangem Training durch ihren kampferprobten Vater, müssen BJs Zwillingstöchter Jess und Soph Blazkowicz in Aktion treten. 20. Februar El Hijo – A Wild West Tale [Epic Games Store] – El Hijo – A Wild West Tale ist ein aufregendes Stealth-Spiel im Spaghetti-Western-Stil, in dem Spieler einen Jungen auf seiner Suche nach seiner Mutter begleiten.

– El Hijo – A Wild West Tale ist ein aufregendes Stealth-Spiel im Spaghetti-Western-Stil, in dem Spieler einen Jungen auf seiner Suche nach seiner Mutter begleiten. 20. Februar Colt Canyon [GOG Code] – Colt Canyon ist ein 2D-Pixelart-Shooter, in dem Spieler einen Cowboy oder einen der vielen freischaltbaren Charaktere steuern. Ihre Mission ist es, ihren entführten Partner aus den Fängen skrupelloser Banditen zu retten. Sie nehmen ihre Waffe und TNT und bahnen sich ihren Weg durch eine lebensgefährliche Schlucht voller versteckter Schätze, Waffen, Hindernisse und aller Arten von blutrünstigem Gesindel.

– Colt Canyon ist ein 2D-Pixelart-Shooter, in dem Spieler einen Cowboy oder einen der vielen freischaltbaren Charaktere steuern. Ihre Mission ist es, ihren entführten Partner aus den Fängen skrupelloser Banditen zu retten. Sie nehmen ihre Waffe und TNT und bahnen sich ihren Weg durch eine lebensgefährliche Schlucht voller versteckter Schätze, Waffen, Hindernisse und aller Arten von blutrünstigem Gesindel. 20. Februar Republic of Jungle [Epic Games Store] – Spieler versammeln ihre Freunde (5 bis 10 Spieler) und spielen als Berater von Präsident Puma. In diesem sozialen Deduktionsspiel versuchen die Verräter, geheime Informationen zu leaken, während Loyalisten sie entlarven müssen. Lest den Raum und blufft euch zum politischen Sieg.

– Spieler versammeln ihre Freunde (5 bis 10 Spieler) und spielen als Berater von Präsident Puma. In diesem sozialen Deduktionsspiel versuchen die Verräter, geheime Informationen zu leaken, während Loyalisten sie entlarven müssen. Lest den Raum und blufft euch zum politischen Sieg. 20. Februar Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition [Legacy Games Code] – Spieler begleiten einen edlen Prinzen und eine wunderschöne Prinzessin auf ihrer Mission, das Böse zu besiegen, versteckte Familiengeheimnisse zu enthüllen und in den Armen des jeweils anderen Ruhe zu finden.

– Spieler begleiten einen edlen Prinzen und eine wunderschöne Prinzessin auf ihrer Mission, das Böse zu besiegen, versteckte Familiengeheimnisse zu enthüllen und in den Armen des jeweils anderen Ruhe zu finden. 27. Februar Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut [GOG Code] – Adam Jensen ist als ehemaliger SWAT-Spezialist für die Sicherheit einer der experimentellsten Biotechnologiefirmen Amerikas verantwortlich. Die Aufgabe der Spieler ist es, in der Rolle von Adam Unternehmensgeheimnisse zu schützen, doch als ein Black-Ops-Team eindringt und die Wissenschaftler tötet, die sie beschützen sollten, ändert sich alles, was sie über ihren Job zu wissen glaubten.

– Adam Jensen ist als ehemaliger SWAT-Spezialist für die Sicherheit einer der experimentellsten Biotechnologiefirmen Amerikas verantwortlich. Die Aufgabe der Spieler ist es, in der Rolle von Adam Unternehmensgeheimnisse zu schützen, doch als ein Black-Ops-Team eindringt und die Wissenschaftler tötet, die sie beschützen sollten, ändert sich alles, was sie über ihren Job zu wissen glaubten. 27. Februar Night Reverie [Amazon Games App] – Night Reverie ist ein Puzzle-Abenteuerspiel, in dem ein Kind das Geheimnis hinter der Verzerrung seines Hauses lösen muss. Spieler erkunden rätselreiche Umgebungen und entdecken seltsame Kreaturen im Haus, während sie die Wahrheit hinter dem bizarren Albtraum aufdecken.

– Night Reverie ist ein Puzzle-Abenteuerspiel, in dem ein Kind das Geheimnis hinter der Verzerrung seines Hauses lösen muss. Spieler erkunden rätselreiche Umgebungen und entdecken seltsame Kreaturen im Haus, während sie die Wahrheit hinter dem bizarren Albtraum aufdecken. 27. Februar Sine Mora EX [Amazon Games App] – Sine Mora EX ist ein side-scroller-Shoot’em-up, der eine einzigartige Herausforderung bietet, bei der Zeit der entscheidende Faktor ist. Es kombiniert klassische Shooter-Elemente mit moderner Präsentation und bietet sowohl einen Story-Modus mit einer packenden Handlung als auch einen Arcade-Modus.

– Sine Mora EX ist ein side-scroller-Shoot’em-up, der eine einzigartige Herausforderung bietet, bei der Zeit der entscheidende Faktor ist. Es kombiniert klassische Shooter-Elemente mit moderner Präsentation und bietet sowohl einen Story-Modus mit einer packenden Handlung als auch einen Arcade-Modus. 27. Februar Redemption Reapers [Epic Games Store] – Plötzlich tauchen die makabren Mort-Armeen auf und zerstören Nation um Nation, sodass die Menschheit verwüstet zurückbleibt. Unter den Kräften, die sich den Mort entgegenstellen, befindet sich eine kleine Gruppe von Söldnern, bekannt als die Ashen Hawk Brigade.

– Plötzlich tauchen die makabren Mort-Armeen auf und zerstören Nation um Nation, sodass die Menschheit verwüstet zurückbleibt. Unter den Kräften, die sich den Mort entgegenstellen, befindet sich eine kleine Gruppe von Söldnern, bekannt als die Ashen Hawk Brigade. 27. Februar Yes, Your Grace [GOG Code] – In diesem Königreich-Management-RPG erscheinen Bittsteller im Thronsaal, um den Rat der Spieler und ihre Hilfe zu erbitten. Sie entscheiden, ob sie ihnen bei ihren Problemen helfen oder Ressourcen für wichtigere Angelegenheiten sparen.

Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.