Prime Gaming: Mehr als 30 kostenlose PC-Spiele zum Prime Day

Amazon Prime-Abonnenten können sich zur Rückkehr des Prime Day auf ein wahres Fest freuen. Einige der größten Prime Day-Angebote warten auf dem Weg zum und am Prime Day, der dieses Jahr vom 12. – 13. Juli stattfindet.

Mehr als 30 Spiele stehen auf PC kostenlos zum Download bereit, darunter die preisgekrönte Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Academy und mehr.

Auf dem Weg zum Prime Day selbst erhalten Prime-Mitglieder vom 21. Juni bis zum 13. Juli zudem mehr als 25 Indie-Titel umsonst, darunter alte Bekannte und erstmalige Veröffentlichungen auf Prime Gaming von Curve Games, HandyGames, SNK und mehr.

Zu den kostenlosen Titeln zählen Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams, Gone Viral, HUE, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective, The King of Fighters 2002 und viele mehr.

Crown Channel

Ab dem 9. Juli können Prime-Mitglieder weltweit das Gaming-Event des Sommers auf Twitch.tv/Crown und Prime Video erleben: Ultimate Crown. Ein All-Star-Lineup bestehend aus Gamern und Streamern tritt live in der HyperX Arena in Las Vegas gegeneinander an.

Auf anwesende und Twitch-Zuschauer warten exklusive Giveaways und Geschenk-Abos. Weitere Details zu Ultimate Crown folgen in Kürze. Mehr Informationen zu Crown gibt es auf Instagram und Twitch.

Wer die 30-tägige Probezeit ausprobieren möchte, erfährt hier mehr: http://amazon.de/amazonprime