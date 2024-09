Prime Gaming: Neue Inhalte für September enthüllt

Willkommen zum Inhaltsupdate für Prime Gaming im September! Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.

Im September sind wieder verschiedene Titel bei den kostenlosen Spielen mit Prime dabei, nämlich Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Greedfall: Gold Edition, Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition, Minabo – A Walk through Life, Eternights und vieles mehr.

Zur Feier der Premiere von Staffel 2 der Amazon Originalserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, die jetzt auf Prime Video ausgestrahlt wird, können Prime-Mitglieder mehrere spannende Spiele aus dem Herr der Ringe-Universum kostenlos genießen, darunter Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition, LEGO The Lord of the Rings und LEGO The Hobbit via GOG-Code sowie Middle-earth: Shadow of War auf Amazon Luna über das Prime Gaming-Angebot.

Achtung, Vault Hunter! Prime-Mitglieder können sich außerdem die Lieblingstitel der Borderlands-Reihe, darunter Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel und Tales from the Borderlands diesen Monat kostenlos über den Epic Games Store holen.

Prime Gaming-Mitglieder aus den USA, UK, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, den Niederlanden und Polen können im September umsonst über Amazon Luna auf folgende Titel zugreifen: Middle-earth: Shadow of War, LEGO Indiana Jones: The Original Adventures, Whisker Waters, Super Meat Boy Forever, CleM, XDefiant, Fortnite Battle Royale, Fortnite Festival, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite und Trackmania.

Amazon Prime-Mitglieder können diese Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com abholen. Informationen zum Lineup für diesen Monat und alle Neuigkeiten rund um Prime Gaming gibt es unter primegaming.blog. Pressematerial ist hier verfügbar.