Prime Gaming: Neue Inhalte zur Feier der Veröffentlichung von Secret Level

Um den Start von Secret Level, der neuen Prime Video-Anthologie mit Videospielgeschichten, am 10. Dezember zu feiern, können Prime-Mitglieder sich eine Reihe an zusätzlichen Spielen abholen, die mit Secret Level in Zusammenhang stehen.

Alle Secret Level-Angebote bei Prime Gaming im Überblick:

JETZT VERFÜGBAR The Outer Worlds [GOG Code] – Während Spieler die entferntesten Winkel des Weltalls erkunden und auf zahlreiche Fraktionen treffen, die um die Macht streiten, bestimmt die Ausgestaltung ihres Spieler-Charakters darüber, wie sich die Geschichte entwickelt. In der unternehmerischen Formel für die Kolonie ist der Spieler die ungeplante Variable.

– Während Spieler die entferntesten Winkel des Weltalls erkunden und auf zahlreiche Fraktionen treffen, die um die Macht streiten, bestimmt die Ausgestaltung ihres Spieler-Charakters darüber, wie sich die Geschichte entwickelt. In der unternehmerischen Formel für die Kolonie ist der Spieler die ungeplante Variable. JETZT VERFÜGBAR Spelunky [GOG Code] – Spelunky ist ein einzigartiger Plattformer mit zufallsgenerierten Leveln, der bei jedem Durchgang ein neues Spielerlebnis bietet. Tief unter der Erde gilt es, fantastische Umgebungen voller Monster, Fallen und Schätze zu erkunden.

– Spelunky ist ein einzigartiger Plattformer mit zufallsgenerierten Leveln, der bei jedem Durchgang ein neues Spielerlebnis bietet. Tief unter der Erde gilt es, fantastische Umgebungen voller Monster, Fallen und Schätze zu erkunden. JETZT VERFÜGBAR Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition [Amazon Games App] – Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition ist ein FPS, angesiedelt im Warhammer 40k-Universum von Games Workshop. Die Enhanced Edition baut das Originalspiel mit einer Reihe an neuen Inhalten und einem verbesserten Multiplayer-Modus aus.

– Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition ist ein FPS, angesiedelt im Warhammer 40k-Universum von Games Workshop. Die Enhanced Edition baut das Originalspiel mit einer Reihe an neuen Inhalten und einem verbesserten Multiplayer-Modus aus. JETZT VERFÜGBAR Warhammer 40,000: Space Marine [Amazon Games App] – In Warhammer 40,000: Space Marine schlüpfen Spieler in die Power Armor von Captain Titus der Ultramarines, Veteran unzähliger Schlachten. ZU BEACHTEN: Diese Version von Warhammer 40,000: Space Marine beinhaltet nur den Single-Player-Modus.

– In Warhammer 40,000: Space Marine schlüpfen Spieler in die Power Armor von Captain Titus der Ultramarines, Veteran unzähliger Schlachten. Diese Version von Warhammer 40,000: Space Marine beinhaltet nur den Single-Player-Modus. JETZT VERFÜGBAR Warhammer 40,000: Dawn of War [Amazon Games App] – Warhammer 40,000: Dawn of War ist klassische Echtzeitstrategie in der Welt von Warhammer 40,000. Hunderte Einheiten treffen auf den Schlachtfeldern der düsteren Zukunft aufeinander und sorgen für Zerstörung gigantischen Ausmaßes mit betäubendem Langstreckenfeuer und tödlichen Nahkampfattacken. ZU BEACHTEN: Diese Version von Warhammer 40,000: Dawn of War beinhaltet nur den Single-Player-Modus.

– Warhammer 40,000: Dawn of War ist klassische Echtzeitstrategie in der Welt von Warhammer 40,000. Hunderte Einheiten treffen auf den Schlachtfeldern der düsteren Zukunft aufeinander und sorgen für Zerstörung gigantischen Ausmaßes mit betäubendem Langstreckenfeuer und tödlichen Nahkampfattacken. Diese Version von Warhammer 40,000: Dawn of War beinhaltet nur den Single-Player-Modus. JETZT VERFÜGBAR Baldur’s Gate: Enhanced Edition [GOG Code] – Baldur’s Gate: Enhanced Edition ist ein storygetriebenes 90er Jahre-RPG aus der Welt von Dungeons & Dragons. Spieler erstellen einen Helden, rekrutieren Kameraden und erkunden die Schwertküste auf der Suche nach Abenteuern, Profit… und der Wahrheit. Die Enhanced Edition umfasst mehr als 75 Stunden Gameplay, mit der Original-Kampagne, der klassischen Sword Coast-Erweiterung sowie neuen Herausforderungen in der Black Pit-Arena!

– Baldur’s Gate: Enhanced Edition ist ein storygetriebenes 90er Jahre-RPG aus der Welt von Dungeons & Dragons. Spieler erstellen einen Helden, rekrutieren Kameraden und erkunden die Schwertküste auf der Suche nach Abenteuern, Profit… und der Wahrheit. Die Enhanced Edition umfasst mehr als 75 Stunden Gameplay, mit der Original-Kampagne, der klassischen Sword Coast-Erweiterung sowie neuen Herausforderungen in der Black Pit-Arena! JETZT VERFÜGBAR Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [GOG Code] – Baldur’s Gate II: Enhanced Edition poliert den RPG-Klassiker für ein modernes Publikum auf. Spieler können ihre Reise aus BG I weiterführen, oder einen neuen Helden erstellen. Enthält die Shadows of Amn-Kampagne, die Erweiterung Throne of Bhaal und neue Herausforderungen in der Black Pits II-Arena.

– Baldur’s Gate II: Enhanced Edition poliert den RPG-Klassiker für ein modernes Publikum auf. Spieler können ihre Reise aus BG I weiterführen, oder einen neuen Helden erstellen. Enthält die Shadows of Amn-Kampagne, die Erweiterung Throne of Bhaal und neue Herausforderungen in der Black Pits II-Arena. JETZT VERFÜGBAR Neverwinter Nights: Enhanced Edition [GOG Code] – Neverwinter Nights: Enhanced Edition fügt neue Inhalte zur Neverwinter Nights Diamond Edition hinzu. Durch die Schatten gleiten als tödlicher Halbelfen-Schurke, als mächtiger gnomischer Hexenmeister mit furchterregender Magie hantieren oder Gegner ausschalten als schwergepanzerter Zwergen-Paladin – egal was für eine Art Held die Spieler erstellen, für unglaubliche Abenteuer ist gesorgt.

– Neverwinter Nights: Enhanced Edition fügt neue Inhalte zur Neverwinter Nights Diamond Edition hinzu. Durch die Schatten gleiten als tödlicher Halbelfen-Schurke, als mächtiger gnomischer Hexenmeister mit furchterregender Magie hantieren oder Gegner ausschalten als schwergepanzerter Zwergen-Paladin – egal was für eine Art Held die Spieler erstellen, für unglaubliche Abenteuer ist gesorgt. JETZT VERFÜGBAR Necromunda: Hired Gun [Epic Games Store] – Werdet zum Auftragskiller. Das Geld passt, der Hund ist loyal und auf die Knarre ist Verlass. Ein rasantes, brutales und packendes Indie-FPS aus den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropole von Warhammer 40,000.

– Werdet zum Auftragskiller. Das Geld passt, der Hund ist loyal und auf die Knarre ist Verlass. Ein rasantes, brutales und packendes Indie-FPS aus den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropole von Warhammer 40,000. 12. DEZEMBER Warhammer 40,000: Dawn of War II [Amazon Games App] – Dawn of War II fügt der ausgezeichneten Echtzeitstrategieserie ein neues Kapitel hinzu und führt Spieler in einem brutalen Krieg an die Front, um einen Elitetrupp anzuführen und die Galaxie zu retten. ZU BEACHTEN: Diese Version von Warhammer 40,000: Dawn of War II beinhaltet nur den Single-Player-Modus.

Als Sahnehäubchen erhalten Spieler via Amazon Luna einen weiteren zu Secret Level passenden Titel:

JETZT VERFÜGBAR Mega Man 11 [Amazon Luna] – Mega Man ist zurück! Der neuste Ableger der ikonischen Serie mischt klassisches, herausforderndes 2D-Jump-n-Run-Gameplay mit einem frischen Artstyle. Das neue Double Gear-System macht Mega Man schneller und stärker und fügt dem spaßigen Gameplay, für das die Serie bekannt ist, eine neue Dimension hinzu.

Für Spieler von New World: Aeternum hat Prime Gaming außerdem eine Überraschung geplant, wenn die dazugehörige Folge am 10. Dezember erscheint.

Weitere Details zu den Secret Level-Angeboten von Prime Gaming für Prime-Mitglieder gibt es auf primegaming.com.