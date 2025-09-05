Prime Gaming: Noch mehr kostenlose Spiele & Inhalte

Civilization IV, Into the Breach und mehr – das sind die Prime-Gaming-Highlights im September 2025!

Die kostenlosen Spiele im September enthalten unter anderem folgende Titel: Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, Into The Breach, Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition, Afterimage, Spelljammer: Pirates of Realmspace, Tower of Time, Subterrain: Mines of Titan, Residual, FATE: The Cursed King, Mystical Riddles: Ghostly Park Collector’s Edition und Pixel Cafe.

Prime Gaming bietet mehrere kostenlose Titel im September an, davon sind die ersten Spiele bereits heute verfügbar. Diesen Monat erleben Spieler tiefgehendes Strategie-Gameplay mit Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition und epische Fantasy-Geschichten in Dungeons & Dragons: Ravenloft Series. Neue Spiele gibt es jeden Donnerstag primegaming.com.

Prime Gaming – September 2025

Jetzt erhältlich Dungeons & Dragons: Ravenloft Series [GOG Code] – Die Spieler betreten eine Welt des ägyptischen Horrors und Abenteuers in der Kampagne von Ravenloft. Das Paket enthält Ravenloft: Strahd's Possession und das Sequel, Ravenloft: Stone Prophet.

Jetzt erhältlich Into The Breach [Epic Games Store] – Mit mächtigen Mechs aus der Zukunft bekämpfen die Spieler eine Alien-Gefahr. Jeder Versuch, die Welt zu retten, ist eine eigne, zufällig generierte Herausforderung in einem rundenbasierten Strategiespiel des Teams hinter FTL.

Jetzt erhältlich Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition [GOG Code] – Sid Meier's Civilization ist weithin als eines der besten PC-Franchises aller Zeiten bekannt. Als eines der Top-Spiele 2005 ist Civilization IV ein Muss für Spieler weltweit. Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition enthällt Civilization IV sowie alle drei Erweiterungen Warlords, Beyond the Sword und Colonization.

11. September Afterimage [Amazon Games App] – Afterimage ist ein handgezeichnetes 2D-Action-Adventure mit schnellen Kämpfen und unterschiedlichen Charakter-Builds, nicht-linearen Leveln sowie einer spannenden Geschichte, angesiedelt in den Ruinen einer Fantasy-Welt.

11. September Spelljammer: Pirates of Realmspace [GOG Code] – Spieler brechen auf abenteuerliche Missionen auf, liefern wertvolle Güter und verfolgen Piraten, um ihr Ansehen als Spelljammer-Kapitän zu steigern. Schließlich decken sie die schreckliche Verschwörung auf, die den gesamten Realmspace zu erobern droht.

11. September Tower of Time [GOG Code] – Ein geschichtenreicher Dungeon-Crawler mit innovativen Echtzeitkämpfen, in denen Spieler die Zeit verlangsamen oder anhalten. Taktisches Denken ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Spieler können den geheimnisvollen Tower of Time betreten und die unglaublichen Abenteuer darin erleben.

11. September Subterrain: Mines of Titan [Amazon Games App] – Die Spieler wachen in diesem rundenbasierten Survival-RPG in einem verlassenen Stasis-Pod auf und entdecken ein verlorenes Minen-Lager auf Titan. Sie müssen die Schrecken, die unter der Erde schlummern, überleben, Ausrüstung herstellen und erforschen, gegen alle Widrigkeiten kämpfen und ihr eigenes Schicksal erkunden.

18. September Residual [GOG Code] – In einer vergessenen Galaxie voller merkwürdiger Planeten stürzt ein einsamer Forscher auf einen Planeten mit einem alten Geheimnis. Die Spieler wandern von der Absturzstelle durch eine forsche, unvorhersehbare und prozedural generierte Welt. Hunger, kosmische Stürme, gefährliche Pflanzen und geheimnisvoller Schlamm sind nur einige der vielen Herausforderungen.

18. September FATE: The Cursed King [GOG Code] – Willkommen im finalen Kapitel der klassischen Action-RPG-Serie! FATE: The Cursed King bietet neue Waffen, mehr Zaubersprüche, einzigartige Rüstung und KI-gesteuerte Verbündete.

25. September Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition [Legacy Games Code] – Was ist der Preis für ewiges Leben? Beendet das grausame Ritual! Lasst das Böse nicht siegen! Der Seelenjäger wird niemanden verschonen. Können Spieler die Willenskraft aufbringen, um zu gewinnen?

25. September Pixel Cafe [Amazon Games App] – Die Spieler schlüpfen in Pixels Schuhe auf dieser einzigartigen Reise, die die Zeit, Erinnerungen und das Aroma von frischem Kaffee verbindet. Sie tauchen in eine Stadt ein, die Vergangenheit und Zukunft in der Balance hält und treten in intensiven Arcade-Herausforderungen an, erleben herzerwärmende Geschichten und navigieren eine Pixel-Art-Welt.