Prime Gaming: Über 20 kostenlose Spiele im April

Bauen, erforschen und erschaffen – Prime-Mitglieder können sich jetzt das Action-Strategiespiel Minecraft Legends sichern, in dem die Spieler eine üppige, dynamische Welt durchqueren, die reich an Ressourcen ist und sich in jedem Durchgang verändert.

In Minecraft Legends können sie sich mit neuen Freunden und bekannten Mobs verbünden und in epischen Schlachten gegen die wilden Piglins antreten, um die Oberwelt zu verteidigen.

Außerdem können sie ihre Freunde herausfordern oder sich mit ihnen in intensiven Kämpfen zusammentun, um ihr Dorf zu verteidigen, während sie ihre Einheiten anführen, um die Siedlungen des Gegners zu zerstören. Prime-Mitglieder können Minecraft Legends für Xbox und PC über einen Microsoft Store Code auf primegaming.com anfordern.

Prime Gaming hat ab sofort auch im April einige kostenlose Spiele im Programm. In diesem Monat können die Spieler in Minecraft Legends tagsüber Piglin-Basen einnehmen und nach Einbruch der Dunkelheit Verbündete verteidigen. In Gravity Circuit folgen sie Kai, einem einsamen Kriegshelden, auf ein Abenteuer in einer futuristischen Welt, die von empfindungsfähigen Robotern bewohnt wird.

Jeden Donnerstag gibt es bei primegaming.com weitere Titel.

Jetzt verfügbar Mafia III: Definitive Edition [GOG Code] – Nach Jahren des Kampfes in Vietnam weiß Lincoln Clay: Familie ist nicht das, womit man geboren wird, sondern das, wofür man stirbt. Als seine Ersatzfamilie von der italienischen Mafia ausgelöscht wird, gründet Lincoln eine neue Familie und bahnt sich einen Weg der Rache an den verantwortlichen Mafiosi.

Jetzt verfügbar Mafia III: Definitive Edition [GOG Code] – Nach Jahren des Kampfes in Vietnam weiß Lincoln Clay: Familie ist nicht das, womit man geboren wird, sondern das, wofür man stirbt. Als seine Ersatzfamilie von der italienischen Mafia ausgelöscht wird, gründet Lincoln eine neue Familie und bahnt sich einen Weg der Rache an den verantwortlichen Mafiosi.

Jetzt verfügbar Minecraft Legends [Xbox and PC via Microsoft Store Code]

Jetzt verfügbar Gravity Circuit [Amazon Games App]

Jetzt verfügbar Paleo Pines [Amazon Games App] – Willkommen in Paleo Pines, einer charmanten Insel, die für ihre freundlichen Dinosaurier, ihre schrulligen Bewohner und ihre mysteriöse Vergangenheit bekannt ist. Spieler freunden sich mit Dinos an und nehmen ihre Hilfe in Anspruch, um ihre Ranch auf Vordermann zu bringen und Nutzpflanzen anzubauen, um ihr gemütliches Dino-Refugium zu schaffen!

Jetzt verfügbar Clouds & Sheep 2 [Amazon Games App] – In dieser mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Spiels Clouds & Sheep sind die niedlichen Schafe endlich wieder auf freiem Fuß! Spieler lösen unzählige Aufgaben und erfüllen die Bedürfnisse ihrer wolligen Freunde.

10. April DreadOut 2 [Amazon Games App] – Ein Third-Person-Horror-Abenteuer, das von einer indonesischen Stadtlegende inspiriert ist. Spieler schlüpfen in die Rolle von Linda, einer Highschool-Schülerin mit der Fähigkeit, Geister zu sehen und zu spüren. Diese gruselige Fortsetzung ist eine Erweiterung des Kult-Hits.

10. April ENDLESS™ Space – Definitive Edition [Amazon Games App] – ENDLESS™ Space ist ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel, das das Zeitalter der Weltraumkolonisation im Endless-Universum abdeckt, in dem Spieler jeden Aspekt ihrer Zivilisation kontrollieren können, während sie nach der galaktischen Vorherrschaft streben.

10. April God's Trigger [GOG Code] – Wenn sich ein Engel und ein Dämon zusammentun, um sich einen Weg in den Himmel zu bahnen und die Apokalypse aufzuhalten, werden Kugeln fliegen und Blut fließen. Allein oder mit einem Freund stürmen Spieler in Sekundenschnelle durch einen Raum und erledigen ihre Feinde mit einer Unmenge an Waffen, Spezialfähigkeiten und Nahkampfoptionen in einem Spektakel aus Blut und Explosionen!

10. April New York Mysteries: Power of Art Collector's Edition [Legacy Games Code] – Laura ist auf einer neuen Mission, um die Geschichte der geheimnisvollen Bilder einer Fantasiewelt zu erforschen, ohne zu wissen, welch ungeheuerlicher Plan hinter den mystischen Ereignissen dieses Abends steckt.

10. April Projection: First Light [Amazon Games App] – Projektion: First Light folgt Greta auf einem Puzzle-Abenteuer durch eine mythologische Schattenpuppenwelt, während sie sich auf eine Reise durch verschiedene Kulturen begibt und legendäre Helden trifft.

10. April Faraway: Director's Cut [Amazon Games App] – Faraway ist ein Abenteuerspiel, eine moderne Hommage an Myst. In Faraway ist man ein Abenteurer, der die Ruinen alter Tempel voller Herausforderungen und mysteriöser Rätsel erkundet.

17. April Gloomhaven [Epic Games Store] – Egal, ob Spieler vom Ruf des Abenteuers nach Gloomhaven gelockt werden oder durch die Sehnsucht nach dem im Dunkeln schimmernden Gold, ihr Schicksal wird mit Sicherheit dasselbe sein. Gloomhaven, die digitale Adaption des hochgelobten Brettspiels, ist eine Mischung aus taktischem Rollenspiel und Dungeon-Crawling.

17. April The Last Spell [GOG Code] – The Last Spell ist ein taktisches RPG mit Roguelite-Elementen, in dem Spieler eine Stadt gegen Horden von tödlichen Feinden verteidigen müssen.

17. April Fashion Police Squad [Epic Games Store] – Selbst in diesem Moment wird unsere Fashion Metropole angegriffen! Schlabberhosen, langweilige Anzüge, Sichtungen von Socken mit Sandalen. Es muss eine Botschaft gesendet werden, und zwar mit Stil… Es ist an der Zeit, die gute alte Modegerechtigkeit walten zu lassen!

17. April Genesis Noir [Amazon Games App] – Ein Noir-Abenteuer, das Zeit und Raum umspannt. Wenn eine Dreiecksbeziehung zwischen kosmischen Wesen zu einer bitteren Konfrontation wird, Spieler werden Zeuge eines Schusses, der von einem eifersüchtigen Gott abgefeuert wird, auch bekannt als der Urknall. Sie springen in das expandierende Universum und suchen nach einem Weg, die Schöpfung zu zerstören und ihre Liebe zu retten.

17. April Blood Omen: Legacy of Kain [GOG Code] – Eines der düstersten Spiele aller Zeiten, Blood Omen: Legacy of Kain nimmt die Spieler mit auf eine epische Reise durch ein Gothic-Universum voller Mord, Magie und Rache.

17. April Berserk Boy [GOG Code] – Berserk Boy ist ein rasanter, actiongeladener Platformer mit Metroidvania-Elementen, vollgepackt mit lebendiger und stilvoller Pixel Art. Spieler verwandeln sich in verschiedene Formen und nutzen die Macht von Blitz, Feuer, Eis, Luft und Erde, um den Planeten zu retten.

17. April The Last Show of Mr. Chardish [Epic Games Store] – Jahrzehnte sind vergangen und die Schauspielerin Ella kehrt in das verlassene Theater zurück, um eine erhaltene Sammlung außergewöhnlicher Aufführungen zu entdecken. Spieler erforschen eine Vielzahl von magischen, handgemalten Welten, während sie die verlorenen Stücke der Vergangenheit sammeln.

17. April Wild Country [GOG Code] – Wild Country ist ein gemütliches kompetitives Kartenspiel mit Stadtbauelementen. Spieler sammeln Karten, bauen Gebäude, erkunden Big Sky und fordern Freunde in diesem einzigartigen Strategiespiel heraus.

24. April Thief™ Gold [GOG Code] – Spieler verfolgen ihre Beute auf der Suche nach gestohlenen Gütern mit ihrem Blackjack, Schwert und einer Auswahl an einzigartigen Pfeilen. Sie stehlen für Geld und decken die verborgenen Pläne ihrer Verbündeten und Feinde auf, während sie eine Geschichte von Täuschung und Rache durchspielen.

24. April Troublemaker [Epic Games Store] – Mit Rucksack und Boxing Tape konzentrieren sich Spieler auf das, worum es in der High School geht: Sich gegenseitig die Seele aus dem Leib zu prügeln! Troublemaker bringt beliebte Action-Adventure-Beat-‚em-up-Elemente aus den stärksten Traditionen des Genres zusammen.

24. April Kraken Academy!! [Amazon Games App] – Spieler finden Freunde, befreien Geister und sorgen dafür, dass die Welt nicht untergeht! Willkommen in der Kraken Academy, einem farbenfrohen Fiebertraum, der aus rechtlichen Gründen nur als „theoretisch eine Schule" bezeichnet werden kann. Spieler schließen sich mit einem magischen Kraken zusammen, um die Welt zu retten!

– Spieler finden Freunde, befreien Geister und sorgen dafür, dass die Welt nicht untergeht! Willkommen in der Kraken Academy, einem farbenfrohen Fiebertraum, der aus rechtlichen Gründen nur als „theoretisch eine Schule“ bezeichnet werden kann. Spieler schließen sich mit einem magischen Kraken zusammen, um die Welt zu retten! 24. April Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store] – Ein mockumentales Actionspiel. Spieler machen sich auf und rocken im absolut verrücktesten und verkorkstesten Simulator in der Geschichte der Sandbox-Shooter. Mit einer völlig unprofessionellen englischen Sprachversion. Diese Synchronisation bringt einen zum Lachen.