Prime Gaming: Vorfreude auf den Prime Day 2024 mit 15 Spielen

Amazon hat soeben bekannt gegeben, dass der Prime Day 2024 am Dienstag, 16. Juli, und Mittwoch, 17. Juli, stattfinden wird. P

Prime Gaming-Mitglieder können sich auf tolle Angebote freuen, sowohl im Vorfeld des Prime Day als auch während des Events selbst!

Zur Feier des Prime Day können sich Prime-Mitglieder vom 24. Juni bis 16. Juli eine Auswahl an 15 beliebten und klassischen PC-Spielen ohne zusätzliche Kosten sichern, darunter Deceive Inc, Tearstone: Thieves of the Heart, The Invisible Hand, Forager, Card Shark, Heaven Dust 2, Soulstice, Wall World, Hitman Absolution, STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Alex Kidd in Miracle World DX, Call of Juarez, Call of Juarez: Bound in Blood, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und Samurai Bringer.

Prime Gaming ist ein Vorteil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, mit der Mitglieder jeden Tag mit exklusiven Angeboten, kostenloser Lieferung und hochwertiger Unterhaltung Geld sparen. Mit Prime Gaming genießen Amazon Prime-Mitglieder eine Sammlung kostenloser Spiele zum Herunterladen, die sie für immer behalten können, ein monatliches Twitch-Kanal-Abonnement und eine Reihe von Gaming-Vorteilen, die sich ständig weiterentwickeln.

Bis zum 16. Juli gibt es jede Woche neue Angebote im Vorfeld des Prime Day. Weitere Angebote erscheinen in Kürze zur Feier des Prime Day selbst.