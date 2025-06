Prime Gaming: Weitere Spiele im Juni kostenlos

Prime Gaming hat ab sofort auch im Juni einige kostenlose Spiele im Programm. In diesem Monat können die Spieler in Mordheim: City of the Damned blutige und tödliche Scharmützel erleben oder eine Gruppe von Reliktjägern in einer Schicksalsgeschichte in einer konfliktgeladenen Welt in Dark Envoy steuern.

Jeden Donnerstag gibt es kostenlosen Spiele auf primegaming.com.

Jetzt verfügbar Mordheim: City of the Damned [GOG Code] – Spiele die erste Videospieladaption von Games Workshops Tabletop-Spiel Mordheim. Mordheim: City of the Damned spielt in der dezimierten Stadt des Imperiums in der Warhammer-Welt und ist ein rundenbasiertes taktisches Spiel, in dem Spieler Kriegsbanden in blutige und tödliche Scharmützel führen.

Jetzt verfügbar The Abandoned Planet [Amazon Games App] – Als sich im Weltraum ein Wurmloch auftut, wird eine Astronautin hinuntergeschleudert und stürzt auf einem fernen Planeten ab. Aber wo ist sie? Wo sind alle Bewohner des Planeten? Und wie wird sie wieder nach Hause kommen? Löse das Puzzle und setze das Rätsel in diesem 2D-Pixelgrafik-Abenteuer in der Ego-Perspektive zusammen.

12. Juni Station to Station [Amazon Games App] – Station to Station ist ein minimalistisches und entspannendes Spiel über den Bau von Eisenbahnverbindungen. Schnapp dir deinen Schaffnerhut und erwecke die Voxel-Art-Welt durch die Magie der Züge zum Leben!

12. Juni Death Squared [GOG Code] – Beweise in Death Squared deine Teamwork-Fähigkeiten, indem du gemeinsam Rätsel löst oder beim Versuch stirbst! Jeder Spieler muss einen Roboter zu einem farblich gekennzeichneten Ziel führen, doch der Weg dorthin ist mit tödlichen Fallen und Gefahren gespickt. Teams von Spielern müssen genau beobachten und kommunizieren, um sich gegenseitig am Leben zu erhalten und gemeinsam eine Lösung zu finden.

19. Juni Dark Envoy [GOG Code] – Dark Envoy verbindet klassische RPG-Mechaniken mit einem auf Klassen und Spezialisierungen basierenden Kampfsystem und mischt es mit verschiedenen taktischen Optionen, um die Kämpfe anzugehen. Du steuerst eine Gruppe von Reliktjägern in einer Schicksalsgeschichte, die in einer von Konflikten zerrissenen Welt spielt.

19. Juni FATE: Undiscovered Realms [GOG Code] – Willkommen, Held. Die Geißel der Manxome hat sich in die Schatten zurückgezogen, und du hast gesiegt … aber nicht alles ist gut. Ein neues Übel und uralte Geheimnisse bedrohen das Gleichgewicht zwischen den Welten. Nimm die Suche nach dem mysteriösen Buch des Schicksals auf und rette deinen geliebten Hain noch einmal!

26. Juni Thief: Deadly Shadows [GOG Code] – Du bist Garrett, der Meisterdieb. Selten gesehen und nie erwischt, ist Garrett der Beste, den es je gab. Er kann sich an jeder Wache vorbeischleichen, jedes Schloss knacken und in die am besten gesicherten Häuser einbrechen. Garrett stiehlt von den Reichen und verdient so seinen Lebensunterhalt in der dunklen und unheimlichen Stadt.

26. Juni Jupiter Hell [GOG Code] – Jupiter Hell ist ein klassisches, rundenbasiertes Roguelike, das in einem Sci-Fi-Universum im Stil der 90er Jahre angesiedelt ist. Das Spiel spielt auf den Monden des Jupiters und lässt einen einsamen Space Marine gegen überwältigende dämonische Kräfte antreten. Zerfetze Zombies, Dämonen und unaussprechliche Monstrositäten mit klassischen Waffen wie Schrotflinten, Chainguns, Railguns und der bewährten Kettensäge.

26. Juni Gallery of Things: Reveries [Legacy Games Code] – Erforsche Natur und Technik mit Hilfe von Dada-inspirierten Wimmelbildrätseln.