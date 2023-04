Prime Gaming: Wolfenstein und 14 weitere kostenlose Spiele

Willkommen zum Prime Gaming Content-Update im April. Prime Gaming ist ein Vorteil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, die Mitgliedern jeden Tag Angebote, kostenlose Lieferung und qualitative Unterhaltung bietet.

Die kostenlosen Spiele mit Prime für den April beinhalten 15 Titel, darunter Wolfenstein: The New Order, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Ghost Pilots, Beholder 2, Looking for Aliens, Magician Lord und mehr.

Zusätzlichen Ingame-Content für Claim King’s beliebteste Titel, inklusive Crush, Candy Crush Soda Saga und Farm Heroes Saga.

Ingame-Content für Riot´s größte Spiele: League of Legends, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift und neu seit diesem Jahr, Teamfight Tactics.

Prime Gaming-Mitglieder erhalten im April diese Spiele kostenlos für Amazon Luna: Yakuza Kiwami 2, Horizon Chase Turbo, The Jackbox Games Party Pack 3 und The Adventure Pals.

In Zusammenarbeit mit Blizzard erhalten Prime Gaming-Mitglieder außerdem Ingame-Content für beliebte Spiele wie Overwatch 2, Hearthstone, und World of Warcraft.

Eine Übersicht der kostenlosen Spiele für Amazon Prime-Mitglieder erhalten Spieler in dem neusten Sizzle Reel:

Prime Gaming bietet diesen Monat 15 kostenlose Spiele an, am 6. April geht es los. Das Line-up diesen Monat liefert etwas für jeden Spielertyp von First-Person-Action in Wolfenstein: The New Order hin zur Jagd nach Beweisen, dass Alien-Zivilisationen existieren (Looking for Aliens). Jeden Donnerstag warten neue kostenlose Spiele mit Prime unter gaming.amazon.com.